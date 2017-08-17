Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

Fenerbahçeli Taraftarlar, Ozan Tufan'ı Oyundan Çıkarken Yuhaladı

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, OZAN TUFAN'I OYUNDAN ÇIKARKEN YUHALADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Avrupa Ligi'nde oynanan Vardar mücadelesinde performansıyla eleştirilen Ozan Tufan'ı, oyundan çıkarken ıslıklayıp yuhaladı.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 23:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Taraftarlar, Ozan Tufan'ı Oyundan Çıkarken Yuhaladı(5/10)1

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Makedon ekibi Vardar ile deplasmanda oynadığı maçta, Sarı-Lacivertli taraftarlar genç oyuncu Ozan Tufan'a tepki gösterdi.

TARAFTARLAR OZAN'I ISLIKLADI

Bir önceki turda Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmada oyundan çıkarken ıslıklanan Ozan Tufan, Makedonya'da da yine aynı şoku yaşadı. Sturm Graz maçında 82. dakikada kenara gelen Ozan Tufan, Vardar deplasmanında da aynı dakikada teknik direktör Aykut Kocaman tarafından oyundan alındı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Ozan'ın dışarı çıktığı sırada, sarı-lacivertli futbolcuyu yuhaladılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Taraftarlar  Ozan  Tufan  I  Oyundan  Çıkarken  Yuhaladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER