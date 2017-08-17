Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Makedon ekibi Vardar ile deplasmanda oynadığı maçta, Sarı-Lacivertli taraftarlar genç oyuncu Ozan Tufan'a tepki gösterdi.

TARAFTARLAR OZAN'I ISLIKLADI

Bir önceki turda Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmada oyundan çıkarken ıslıklanan Ozan Tufan, Makedonya'da da yine aynı şoku yaşadı. Sturm Graz maçında 82. dakikada kenara gelen Ozan Tufan, Vardar deplasmanında da aynı dakikada teknik direktör Aykut Kocaman tarafından oyundan alındı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Ozan'ın dışarı çıktığı sırada, sarı-lacivertli futbolcuyu yuhaladılar.

Kaynak: haberinburada