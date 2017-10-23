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Fenerbahçeli Taraftarlar, G.Saray Deplasmanından 1 Puanla Dönen Takımı Meşaleyle Karşıladı

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, G.SARAY DEPLASMANINDAN 1 PUANLA DÖNEN TAKIMI MEŞALEYLE KARŞILADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray maçından 1 puanla dönen futbolcuları meşalelerle karşıladı. Sarı-lacivertliler, maçta tek isabetli şut bile çekememişti.

Tarih : 23 Ekim 2017, 14:50
Puan Ver : Fenerbahçeli Taraftarlar, G.Saray Deplasmanından 1 Puanla Dönen Takımı Meşaleyle Karşıladı(5/10)1

Süper Ligin 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı, sarı lacivertli taraftarlar takımlarını tesislerde tezahüratlarla karşıladı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'den iyi oyun bekleyen sarı lacivertli taraftarlar yine istediğini alamazken, 0-0'lık skorun verdiği 1 puanla yetindi.

Fenerbahçe takım otobüsünün Samandıra'ya gelişini tesislerde bekleyen taraftarlar, tezahüratlar ve meşalelerle karşıladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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