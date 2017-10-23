FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, G.SARAY DEPLASMANINDAN 1 PUANLA DÖNEN TAKIMI MEŞALEYLE KARŞILADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray maçından 1 puanla dönen futbolcuları meşalelerle karşıladı. Sarı-lacivertliler, maçta tek isabetli şut bile çekememişti.
Süper Ligin 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı, sarı lacivertli taraftarlar takımlarını tesislerde tezahüratlarla karşıladı.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'den iyi oyun bekleyen sarı lacivertli taraftarlar yine istediğini alamazken, 0-0'lık skorun verdiği 1 puanla yetindi.
Fenerbahçe takım otobüsünün Samandıra'ya gelişini tesislerde bekleyen taraftarlar, tezahüratlar ve meşalelerle karşıladı.
Kaynak: haberinburada
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