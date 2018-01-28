FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, AYKUT KOCAMAN'IN TRABZONSPOR MAÇI 11'İNE İNANAMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Aykut Kocaman'ın Trabzonspor maçında çıkardığı ilk 11'e inanamadı. Sarı-lacivertlilerin ön liberosunda Hasan Ali bulunuyor. Valbuena ise yedek kulübesinde.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Maçı Ali Palabıyık yönetecek.
İLK 11'LER ŞU ŞEKİLDE:
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak Yılmaz.
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Mehmet Topal, Neustadter, İsmail, Hasan Ali, Josef, Dirar, Aatif, Alper, Fernandao
Kaynak: haberinburada
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