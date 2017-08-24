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Fenerbahçeli Soldado, Yaşadığı Sakatlık Nedeniyle Vardar Maçında Oynamayabilir

FENERBAHÇELİ SOLDADO, YAŞADIĞI SAKATLIK NEDENİYLE VARDAR MAÇINDA OYNAMAYABİLİR

Fenerbahçeli Soldado'nun antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Vardar maçında oynaması ihtimali azaldı. Takımda istenmeyen Robin van Persie, maça 11'de başlayacak.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 11:00
Puan Ver : Fenerbahçeli Soldado, Yaşadığı Sakatlık Nedeniyle Vardar Maçında Oynamayabilir(7/10)3

Kuralar çekildiğinde, Fenerbahçe'nin sahasında bu akşam oynayacağı Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçına bu kadar zor şartlar altında çıkacağını kimse tahmin etmiyordu. Makedonya'da büyük bir şok yaşayarak 2-0 kaybeden Aykut Kocaman'ın öğrencileri, rövanşa önemli isimlerden yoksun çıkacak.

Josef De Souza, ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda. Yeni transfer Giuliano'nun ismi UEFA listesinde yok. Fernandao ve Mehmet Ekici ise sakat.

YİNE ROBİN VAN PERSIE

Aykut Kocaman, normal şartlarda kritik mücadelede Roberto Soldado'ya ilk kez 11'de şans vermeyi planlıyordu. Ancak antrenmanda sakatlanan ve sağ üst adalesinde kanama olduğu tespit edilen İspanyol futbolcu bugün bir kez daha kontrolden geçecek. Bu kontrollerin ardından 18'e girip giremeyeceği netlik kazanacak. Bu sürpriz gelişmenin ardından, forvette yine Van Persie, forma giyecek. Performansıyla taraftarları çileden çıkaran ve normalde kredisini çoktan tüketen Hollandalı için bu gece çok kritik.

OZAN BİR ADIM ÖNDE

Sarı-Lacivertliler'de bir diğer sıkıntılı bölge kale. Her iki kaleci de formsuz. Ancak Volkan Demirel'in bu gece de Kocaman tarafından görevlendirilmesi gündemde. Josef'in yokluğunda ise Aykut Kocaman'ı zor bir tercih bekliyor. Aatif da hazır ama son antrenmanda Ozan Tufan'ın ilk 11'de oynadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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