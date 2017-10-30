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Fenerbahçeli Soldado, İlk Golünü Atan Negredo'yu Aradı

FENERBAHÇELİ SOLDADO, İLK GOLÜNÜ ATAN NEGREDO'YU ARADI

Fenerbahçeli Soldado, Alanyaspor maçında ilk golünü atan Beşiktaşlı Negredo'yu aradı, tebrik etti.

Tarih : 30 Ekim 2017, 11:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Soldado, İlk Golünü Atan Negredo'yu Aradı(6/10)2

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar golü bulunmayan Soldado, Alanyaspor maçında gol orucunu bozan Beşiktaş'ın forveti Negredo'yu telefonda tebrik etti.

Siyah-beyazlı golcü ise önce vatandaşına başarı diledi ve sonra da "Sen de Kayserispor'agol atacaksın, buna inanıyorum. Sıra sende Soldado" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 7 maçta görev alan ve 321 dakika sahada kalan Soldado ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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