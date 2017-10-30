FENERBAHÇELİ SOLDADO, İLK GOLÜNÜ ATAN NEGREDO'YU ARADI
Fenerbahçeli Soldado, Alanyaspor maçında ilk golünü atan Beşiktaşlı Negredo'yu aradı, tebrik etti.
Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar golü bulunmayan Soldado, Alanyaspor maçında gol orucunu bozan Beşiktaş'ın forveti Negredo'yu telefonda tebrik etti.
Siyah-beyazlı golcü ise önce vatandaşına başarı diledi ve sonra da "Sen de Kayserispor'agol atacaksın, buna inanıyorum. Sıra sende Soldado" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 7 maçta görev alan ve 321 dakika sahada kalan Soldado ne gol atabildi ne de asist yapabildi.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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