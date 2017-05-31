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fenerbahçeli simon kjaer'i de ifadeye çağırdılar !

FENERBAHÇELİ SİMON KJAER'İ DE İFADEYE ÇAĞIRDILAR !

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer'i olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı nedeniyle ifadeye çağırdı.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 16:31
Puan Ver : Fenerbahçeli Simon Kjaer'i De İfadeye Çağırdılar !(10/10)11


Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle van Persie'nin savcılığa ifadeye çağrılmasının ardından bir sürpriz gelişme daha yaşandı...



Fenerbahçe'nin Danimarkalı oyuncusu Simon Kjaer de, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisinin boğazını sıkması nedeniyle re'sen ifadeye çağırıldı.



Savcının Kjaer'e bu hareket nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten şikayetçi olup olmadığını soracağı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım da Yakın Doğu Üniversitesi Işık Eyigüngör'e attığı tokat sonrası re'sen ifadeleye çağırılmıştı.



 



kaynak:fanatik








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