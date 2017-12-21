Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'ye ilginç bir iş teklifi geldi.

Son dönemde futbolu unutarak 'gurme'liğe soyunan Robin van Persie'ye 'yemek programı' teklifi geldiği iddia edildi. Uydudan yayın yapan özel bir TV kanalı tarafından yapılan teklifi Hollandalı yıldızın geri çevirdiği belirtildi.

114 DAKİKADA GOLÜ YOK

Fotomaç'ın haberine göre; Robin bu sezon sadece 2 maçta 114 dakika oynarken, gol ve asist üretemedi. Devre arasında büyük ihtimalle takımdan ayrılacak.

Kaynak: haberinburada