Fenerbahçeli Robin Van Persie'ye Yemek Programı Teklifi Geldi
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Fenerbahçeli Robin Van Persie'ye Yemek Programı Teklifi Geldi

FENERBAHÇELİ ROBİN VAN PERSİE'YE YEMEK PROGRAMI TEKLİFİ GELDİ

Son dönemde futbolu unutan Robin van Persie'ye yemek programı teklifi geldi ancak Hollandalı futbolcu kabul etmedi.

Tarih : 21 Aralık 2017, 09:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Robin Van Persie'ye Yemek Programı Teklifi Geldi(7/10)3

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'ye ilginç bir iş teklifi geldi.

Son dönemde futbolu unutarak 'gurme'liğe soyunan Robin van Persie'ye 'yemek programı' teklifi geldiği iddia edildi. Uydudan yayın yapan özel bir TV kanalı tarafından yapılan teklifi Hollandalı yıldızın geri çevirdiği belirtildi.

114 DAKİKADA GOLÜ YOK

Fotomaç'ın haberine göre; Robin bu sezon sadece 2 maçta 114 dakika oynarken, gol ve asist üretemedi. Devre arasında büyük ihtimalle takımdan ayrılacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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