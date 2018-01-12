FENERBAHÇELİ ROBİN VAN PERSİE'NİN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Beklenen transfer gerçekleşti ve Robin van Persie, eski takımı Feyenoord ile anlaştı.
Fenerbahçe'de iyice gözden düşen Hollandalı futbolcunun kısa süre içinde Hollanda'ya gidip sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi imzayı atacağı belirtildi.
"ONUN TRANSFERİ BU TAKIM İÇİN İYİ OLACAK"
Feyenoord teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, hazırlık kampında yaptığı açıklamada "Van Persie'yi yaz aylarında da almaya çalıştık. Onun transferi bu takım için iyi olacak" ifadelerini kullandı.
"İNSANLARIN KARAKTERLERİ ASLA AYNI OLMAZ"
Hollanda basınında Van Persie'nin karakterinin Dirk Kuyt gibi olmadığı eleştirenlere de cevap veren van Bronckhorst, "İnsanların karakterler asla aynı olmaz. Ben de diğer teknik direktörlere mi benziyorum? Herkesin karakter farklıdır" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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