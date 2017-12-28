Fenerbahçe'nin gitmesi için dört gözle beklediği Robin van Persie, tesislerde ağzında elektronik sigarayla dolaşıyor.

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, çizmeyi aşıyor...

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle Manchcester United'tan transfer ettiği Robin van Persie, gündemden düşmüyor. Sorumsuz tavırları, umursamaz hareketleriyle bütün Fenerbahçelilerin antipatisini toplayan Hollandalı, yaptığı son hareketle sınırları fazlasıyla aştı. Tecrübesiyle, ismiyle, kariyeriyle, hiç yoksa gençlere örnek olması gereken bir seviyede olan Van Persie'nin bu son hareketi 'Yok artık' dedirtti.

Habertürk'ün haberine göre; Hollandalı yıldız, tesiste bir süredir elektronik sigara da içmeye başladı!

KİMSEDEN DE SAKLANMIYOR

Bütün takıma hediyelerin verildiği yeni yıl fotoğrafına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde olmasına rağmen katılmayan Van Persie, vurdumduymazlığını en üst seviyeye çıkardı. Hollandalı oyuncunun utanmadan, sıkılmadan, çok da fazla saklanma ihtiyacı hissetmeden tesiste sık sık elektronik sigara içmesi, herkesi hayrete düşürdü. Henüz teknik direktör Aykut Kocaman'a yakalanmayan yıldız oyuncuya nasıl bir yaptırım uygulanacağı ise merak konusu...

İKİNCİ YARIDA KESİN YOK

Hollandalı oyuncu, amiyane tabirle tam olarak kendini salarken ikinci yarıda hiçbir şekilde kadroda düşünülmüyor. LA Galaxy ve Feyenoord takımlarının ilgisi olmasına rağmen "Uçan Hollandalı" için resmi bir girişim henüz gerçekleşmezken devre arasında ayrılmasa bile RVP'nin ismi, Fenerbahçe'nin 14 yabancısı arasına kesinlikle yazılmayacak.

Tesiste elektronik sigara içecek kadar haddini aşan Robin van Persie'nin takımdan ayrılacağı günü herkes dört gözle bekliyor!

Kaynak: haberinburada