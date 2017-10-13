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Fenerbahçeli Robin van Persie, İstanbul'daki Evini Boşaltıyor

FENERBAHÇELİ ROBİN VAN PERSİE, İSTANBUL'DAKİ EVİNİ BOŞALTIYOR

Fenerbahçe'nin takımdan ayrılması için beklediği Robin van Persie, İstanbul'daki evini boşaltmak için kargo şirketiyle anlaştı.

Tarih : 13 Ekim 2017, 14:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Robin Van Persie, İstanbul'daki Evini Boşaltıyor(5/10)1

Sık sık sakatlanan, en son da tüm uyarılara rağmen gittiği milli takımda sorun yaşayıp hala tedavi sürecinde olan Van Persie ile Fenerbahçe arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi. Kulüp Van Persie'den umudu kesti. Devre arasında yolların kesin olarak ayrılacağı artık bir sır değil.

KARGO ŞİRKETİYLE ANLAŞTI

Bunun bilincinde olan Hollandalı da İstanbul'daki eşyalarını toplamaya başladı. Evini boşaltmak için çalışmalara girişen Van Persie'nin bir kargo şirketiyle anlaştığı öğrenildi. Birkaç hafta içinde eşyalarını Hollanda'ya gönderecek Robin van Persie'nin menajerini de Fenerbahçe ile ayrılık görüşmelerini yapması için görevlendirdiği bildirildi.

FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ VERECEK

Sarı lacivertlilerin alacaklarına karşılık bonservisini vermesi bekleniyor. 33 yaşındaki yıldız, kariyerine ise tıpkı Dirk Kuyt gibi Feyenoord'da devam edecek. Hollandalı, önümüzdeki hafta Feyenoord yetkilileri ile yüz yüze görüşecek ve anlaşmanın detaylarını belirleyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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