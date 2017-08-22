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Fenerbahçeli Robin van Persie, Grip Olduğu İçin Vardar Maçında Oynamayacak

FENERBAHÇELİ ROBİN VAN PERSİE, GRİP OLDUĞU İÇİN VARDAR MAÇINDA OYNAMAYACAK

Fenerbahçeli taraftarların gözden çıkardığı Robin van Persie, yaşadığı soğuk algınlığı nedeniyle Vardar maçında oynayamayacak.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Robin Van Persie, Grip Olduğu İçin Vardar Maçında Oynamayacak(9/10)5

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve futbolundan çok sakatlıkları ve form durumuyla gündeme gelen Robin van Persie, yaşadığı soğuk algınlığı nedeniyle takımının Vardar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Tecrübeli futbolcu, Vardar ile oynanan ilk karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı ve ilk 11'de 20 yaşındaki Ahmethan Köse forma giymişti. Hollandalı futbolcu, takımının pazar günü Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada da kötü performansıyla eleştirilerin hedeflerinden biri olmuştu.

Perşembe akşamı Ülker Stadı'nda oynanacak kritik mücadelede van Persie'nin yerine ilk 11'de Roberto Soldado'nun sahaya çıkması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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