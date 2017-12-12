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Fenerbahçeli Robin van Persie, Amerikan Takımı Los Angeles Galaxy ile Anlaştı

FENERBAHÇELİ ROBİN VAN PERSİE, AMERİKAN TAKIMI LOS ANGELES GALAXY İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe'de gitmesi için gün sayılan Robin van Persie, ABD ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile prensipte anlaştı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 10:00
Puan Ver : Fenerbahçeli Robin Van Persie, Amerikan Takımı Los Angeles Galaxy İle Anlaştı(10/10)6

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, Los Angeles yolcusu...

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncunun devre arası gönderilmesi planlanıyor. Artık takıma katkı sağlamasının mümkün olmadığı tespit edilen Van Persie'ye önemli bir talip çıktı.

ANLAŞTILAR

Kariyerinin son dönemini Amerika'da geçirmek isteyen Hollandalı futbolcuya MLS Ligi takımlarının yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Son olarak ligin iddialı takımlarından Los Angeles Galaxy Van Persie'ye talip oldu. İki tarafın prensip anlaşmasına vardığı ve Hollandalı oyuncunun ayrılık hazırlıklarına başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE "TAMAM" DERSE GİDECEK

İki tarafın anlaşmasının ardından sarı-lacivertli kulübün tutumu da transferde belirleyici olacak. Yönetim ve Van Persie anlaşırsa sözleşme karşılıklı olarak fesh edilecek. Bu durumun gerçekleşmesi iki önemli katkı sağlayacak. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-lacivertliler, bu sayede kontenjanda yer açacak.

Zaten Hollandalıyı göndermeyi planlayan yönetimin en büyük çekincesi futbolcunun alacaklarını da istemesiydi. Bu gelişme ile birlikte yönetim futbolcunun maaşından kurtulmuş olacak.

SADECE MAAŞININ BİR BÖLÜMÜ ÖDENECEK

Transferin resmileşmesi durumunda Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı futbolcunun bu sezonki maaşının küçük bir bölümünü ödemiş olacak.

Yıllık 5,5 milyon euroluk maaşını 10 taksitte alan Van Persie'nin ayrılmasıyla bu miktarın yarısından otomatik olarak yönetim kurtulacak. Geriye kalan beş aylık maaşının üç aylık bölümü ise milli takımlarda sakatlandığı için FIFA tarafından karşılanacak.

Van Persie'nin ayrılmasının ardından genç futbolcu Elif Elmas'ın ismi de kadroya yazılabilecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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