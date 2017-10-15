FENERBAHÇELİ OZAN TUFAN: YERİ GELİYOR BEN, YERİ GELİYOR VOLKAN ABİ ISLIKLANIYOR
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçta gol atan Ozan Tufan tepkilere cevap verdi. "Yeri geliyor Volkan ağabey, yeri geliyor ben ıslıklanıyoruz. Bunları aşmamız lazım" dedi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Ozan Tufan, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamlarda bulundu.
"DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
Artan performansı hakkında konuşan Ozan Tufan "Son zamanlarda Aykut hocamın, yöneticilerin, taraftarın desteğiyle kendimi ön plana atmam gerektiğini düşündüm. Daha fazla sorumluluk almam gerektiğini düşündüm. Bir şeylerin üzerine giderek iyi şeyler yapmak istediğimi söyleyebilirim. Hatalarım olabilir, benim yüzümden gol de yiyebiliriz. Ancak takım olarak mücadele ettik. Milli Takım'dan yeni dönmüştük ve arkadaşlar çok iyi çalışmıştı. Takım olarak iyi mücadele ederek kazandık" dedi.
Galatasaray maçına değinen Ozan Tufan "Derbi öncesi bu galibiyetler çok önemlidir. Şimdi derbi hazırlıklarını yapacağız. Arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık." diye konuştu.
"YERİ GELİYOR BEN, YERİ GELİYOR VOLKAN ABİ ISLIKLANIYOR"
Tepkilerin ardından çıkışa geçmesiyle ilgili de konuşan Ozan Tufan "Yeri geldi tepki yedim ama böyle şeylerin üstesinden gelmeniz ve bunları unutmanız gerekiyor. Aykut hoca ile birlikte bunu yaptığımı düşünüyorum. Takım da bana yardımcı oldu. Psikolojik olarak kendimi hazır tutmam önemli bir şeydi. Yeri geliyor Volkan ağabey, yeri geliyor ben, yeri geliyor yabancı ıslıklanıyor. Futbolun içerisinde bunlar var. Biz hep birlikte aileyiz, bunları birlikte çözeriz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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