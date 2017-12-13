Fenerbahçeli Roman Neustaedter, Alman Sportbild dergisine verdiği röportajda, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın Alman ekibi Bayern Münih ile eşlemesini değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ'IN ATMOSFERİ GERÇEKTEN ZORLU"

"Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile karşılaşacak. Münihliler için iyi bir kura mı?" şeklindeki soruya Neustaedter, "Ben bunu böyle görmüyorum. Bayern Münih ikinci maçı Vodafone Park'ta oynayacak. Beşiktaş'ın atmosferi gerçekten zorlu. Çok gürültülü olabiliyor. Bundesliga'da böyle bir şeyi bilmiyorsun." dedi.

Neustaedter, bunun yanı sıra Beşiktaş'ın Quaresma, Pepe ve Babel gibi uluslararası deneyime sahip oyunculara sahip olduğunu kaydetti.

"ÖZGÜVENİMİZ YERİNE GELDİ"

Süper Ligde Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olup olmadığına yönelik soruya da Neustaedter, "Kesinlikle. Sezonun başında şans bizim tarafta değildi. Ancak galibiyet serisinin ardından öz güvenimizi geri kazandık." şeklinde cevap verdi.

Bunun da puan cetvelinde görüldüğünü ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, yeniden üst sıralarda bulunduklarını ve şampiyonluk için mücadele ettiklerini belirtti.

"TARAFTAR ÇOK DUYGUSAL"

Rus futbolcu, "2016'da neden Fenerbahçe ve Türkiye için karar verdiniz?" şeklindeki soruya da, "Schalke 04'teki gibi taraftarlar olumlu anlamda çılgın. Bunu tekrar yaşamak istedim. İstanbul'da bu, daha duygusal ve çok daha büyük. Kazanırsak ve mağlup olursak hafta boyunca bu insanların havasını belirliyor." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etmesini doğru bulmadığını ifade eden Rus milli futbolcu, "Ben her zaman doping suçlarının cezalandırılmasından yanayım. Bu, Rus, Alman veya başka ülkeden gelen sporcular olması fark etmez. Ancak tüm atletlerin aynı kefeye konmaması lazım. Çünkü sporcuların büyük bölümü temiz ve onların ülkeleri için madalya kazanmaları şansı alınıyor." yorumunda bulundu.

Kaynak: haberinburada