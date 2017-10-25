Fenerbahçeli Roman Neustadter, derbideki FETÖ iddialarının ardından Instagram hesabından "Gelecek sefer biz kazanacağız abiler ve ablalar." yazdı.

Fenerbahçeli Roman Neustadter derbide asılan pankartın ardından ortaya atılan "FETÖ" iddialarının üzerine yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Rus futbolcu resmi instagram hesabından Tudor ile aynı karedeki fotoğrafını paylaşarak altına "Gelecek sefer biz kazanacağız abiler ve ablalar." notunu düştü.

Kaynak: haberinburada