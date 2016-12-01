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fenerbahçeli moussa sow: röveşatalar benim işim

FENERBAHÇELİ MOUSSA SOW: RÖVEŞATALAR BENİM İŞİM

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, sezon başına oranla çok daha iyi durumda olduklarını söyledi.

Tarih : 01 Aralık 2016, 11:27
Puan Ver : Fenerbahçeli Moussa Sow: Röveşatalar Benim İşim(10/10)7


Sow, kulüp dergisinin aralık ayı sayısında yer alan röportajında, ligde güzel bir galibiyet serisi yakaladıklarını belirterek, "Sezon başına oranla çok daha iyi durumdayız. Maçlara iyi başlıyor, iyi bitiriyoruz. İşimize iyi konsantre olduk. Galibiyet serisini tüm maçlarda korumayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Senegalli futbolcu, kiralık olarak forma giydiği sarı-lacivertli takımla tekrar şampiyonluk yaşamak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"El Ehli'de her şey çok iyi gitti. Goller attım, şampiyon olduk ama Fenerbahçe'yi ve buradaki atmosferi özlüyordum. Başarıların devamı ve şampiyonluk için dönmek istedim. Umarım bu sene şampiyon oluruz ve başkanımıza bu mutluluğu yaşatırız. Çünkü o gerçekten bu kulüp için çok çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Bu kulüp hep zirvede olsun istiyor. O yüzden başarıların en güzelini de hak ediyor."



Moussa Sow, attığı röveşata golleri için, "Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de gol atıyorsanız zaten çok büyük bir mutluluk duyarsınız. Röveşatalar benim işim. Şaka bir yana bu tarz golleri seviyorum. Deniyorum ve gol olunca da mutlu oluyorum. Devamı da gelecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Fenerbahçeli  Moussa  Sow  Röveşatalar  Benim  İşim    haber

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