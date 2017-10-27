FENERBAHÇELİ MEHMET EKİCİ'Yİ SAKATLIKLAR BUNALTTI
Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana sakatlığı nedeniyle sadece 3 maçta oynayan Mehmet Ekici, "Şanssızlıklar yakamı bırakmıyor. Allah'ım bu son olsun." dedi.
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geliş süreci bir hayli sıkıntılı geçen, 6 ay futbol oynamamayı göze alarak sezon başında bedelsiz olarak sarı-lacivertli takıma imza atan Mehmet Ekici, yaşadığı sakatlıkların sıkıntısı içinde. Temmuz ayından bu yana 3. kez sakatlanan tecrübeli oyuncu önceki gün saha çalışmalarına başlarken, dün salonda çalıştı. Başarılı oyuncu, çok istemesine rağmen Fenerbahçe'ye istediği katkıyı veremediğini belirterek, şanssızlıktan yakındı.
"MENTAL OLARAK O KADAR ÇOK YIPRANDIM Kİ..."
Mehmet Ekici, "Temmuz ayından beri yaşadığım üçüncü sakatlık. Üçünde de uzun süreler takımdan ayrı kaldım. Bu beni mental olarak çok yıprattı. Takıma çok katkı vermek istiyorum ama şanssızlıklar bir türlü yakamı bırakmıyor. İnşallah bu son olur. Ben de artık eski günlerime dönerim ve Fenerbahçe için savaşmaya başlarım" dedi.
Bu arada Ekici'nin, Kayseri maçında forma giyemeyeceği, gelecek hafta oynanacak olan Osmanlı karşılaşmasında ise oynamasının planlandığı öğrenildi.
Ekici 2'si hazırlık, 3'ü lig olmak üzere 5 karşılaşmada 294 dakika forma giydi. Juventus Bucuresti ile oynanan hazırlık maçında iki gol attı.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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