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Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Trabzonspor'la davalık oldu

FENERBAHÇELİ MEHMET EKİCİ, TRABZONSPOR'LA DAVALIK OLDU

Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Mehmet Ekici, alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek eski takımı Trabzonspor'a dava açtı.

Tarih : 23 Aralık 2017, 16:50
Puan Ver : Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Trabzonspor'la Davalık Oldu(6/10)2

Geçtiğimiz sezonun sonunda Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona eren ve bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Mehmet Ekici Trabzonspor'a dava açtı.

61saat.com'un haberine göre; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuru yapan Mehmet Ekici alacaklarının ödenmediği iddiası ile 2.317.000 TL'yi Bordo Mavili kulüpten talep etti.

Bordo Mavili kulüp tarafından davaya cevap verildi. İki taraf arasında süren alacak davası devam ediyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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