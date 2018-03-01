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Fenerbahçeli Mehmet Ekici, 102 gün sonra bir ilki yaşadı

FENERBAHÇELİ MEHMET EKİCİ, 102 GÜN SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, uzun süre sakatlıkla mücadele eden Mehmet Ekici'ye 102 gün sonra ilk 11'de yer verdi.

Tarih : 01 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Fenerbahçeli Mehmet Ekici, 102 Gün Sonra Bir İlki Yaşadı(7/10)3

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, sürpriz bir 11 kararı aldı.

Kocaman, bu sezon Fenerbahçe formasını sadece 5 maçta 243 dakika giyen Mehmet Ekici'yi Beşiktaş karşısında ilk 11'e aldı. Ekici, 102 gün sonra ilk kez Fenerbahçe 11'inde yer aldı. Bu sezon 2. kez ilk 11 çıkacak olan Mehmet Ekici, son olarak 19 Kasım tarihinde oynanan Sivasspor maçında forma almış ve 11 dakika sahada kalmıştı.

VALBUENA YİNE YOK

Öte yandan Aykut Kocaman, Beşiktaş maçında bir kez daha Mathieu Valbuena'ya ilk 11'de şans vermedi. Fransız futbolcu, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçında da ilk 11'e alınmamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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