Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2010-2011 sezonundan bu yana A takım forması giyen kaleci Ertuğrul Taşkıran, Boluspor'la anlaştı. Daha önce Samsunspor, Kayserispor ve Sivasspor'da da kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe'ye geri dönen Ertuğrul, önümüzdeki sezon Boluspor için mücadele edecek.

FENERBAHÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden transferi açıklarken, Ertuğrul Taşkıran'a da bugüne kadar verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür ederek bundan sonraki kariyeri için de başarılar diledi.

Kaynak: haberinburada