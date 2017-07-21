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Fenerbahçeli Kaleci Ertuğrul Taşkıran, Boluspor'a Gitti

FENERBAHÇELİ KALECİ ERTUĞRUL TAŞKIRAN, BOLUSPOR'A GİTTİ

Fenerbahçeli kaleci Ertuğrul Taşkıran, 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la anlaşmaya vardı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Kaleci Ertuğrul Taşkıran, Boluspor'a Gitti(7/10)3

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2010-2011 sezonundan bu yana A takım forması giyen kaleci Ertuğrul Taşkıran, Boluspor'la anlaştı. Daha önce Samsunspor, Kayserispor ve Sivasspor'da da kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe'ye geri dönen Ertuğrul, önümüzdeki sezon Boluspor için mücadele edecek.

FENERBAHÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden transferi açıklarken, Ertuğrul Taşkıran'a da bugüne kadar verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür ederek bundan sonraki kariyeri için de başarılar diledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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