Dünkü Maçta Çocuğu Öldü Dediler, Gerçek Ortaya Çıktı
İranlı Gölge Komutan Süleymani, Kriz Diplomasisi İçin Ikby'de!
Katı Atıkların Dönüşümüyle Ekonomiye 10 Milyar Tl Katkı
Samsung'un Yöneticisi Hapisteyken Bile Servet Kazanıyor
Tsk Suriye'de İlerliyor, Ypg İle Mesafe 3 Kilometre
Seri Katil Gein'in Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
Bu Pozun Sebebi Skor Değilmiş
Emeklilere Müjde! Faizsiz Kredi İmkanı Geliyor
Türklerden Dünyada Bir İlk! Kendi Elektriğini Üreten Motor Yaptılar
Mavi Göl, 300 Bin Turistle Rekor Kırdı
Abd, Pkk Ve Deaş'tan Türkiye'ye Karşı Ortak Cephe!
Derbi Öncesi Kritik Maç! Fener Kadıköy'de Moral Arıyor
Fenerbahçeli Josef: Futbolu Bırakınca Dini Yayacağım
Bakan'dan Doktorlara İki Müjde Birden! Zam Geliyor
Imf: Türk Ekonomisinde Dikkate Değer Bir Hızlanma Görüyoruz
Ali Koç, Yeni Yılın Başında Resmen Fenerbahçe Başkanlığına Aday Olacak
Antalya'ya Hava Yoluyla Gelen Turist Sayısı 9.5 Milyonu Geçti
Dünyada Kodlama Pazarının Büyüklüğü 3 Milyar Dolara Ulaştı
Kraliyette Büyük Utanç! İngiltere Düşesinin Dayısı, Karısını Sokak Ortasında Dövdü
Erdoğan'dan Çin'i Memnun Eden Hamle! Başdanışmanını Çin'e Büyükelçi Yaptı

Fenerbahçeli Josef: Futbolu bırakınca dini yayacağım

FENERBAHÇELİ JOSEF: FUTBOLU BIRAKINCA DİNİ YAYACAĞIM

Fenerbahçeli Josef de Souza, "Futbolu bıraktıktan sonra kendimi dine adayacağım. İnancım doğrultusunda misyonerim. Kendi mezhebimin düşüncelerini yayacağım." dedi.

Tarih : 15 Ekim 2017, 12:10
Puan Ver : Fenerbahçeli Josef: Futbolu Bırakınca Dini Yayacağım(10/10)6

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bir çok futbolcunun aksine aktif futbol yaşantısını sona erdirdikten sonra teknik direktör olmayı düşünmediğini, kendini dine adamak istediğini söyledi.

ESPN'e verdiği röportajda, yaşamını, inançları doğrultusunda sürdürme niyetinde olduğunu dile getiren Josef, "Futbolu bıraktıktan sonra bugün de yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim. Tanrı'nın sözlerini ve mezhebimin düşüncelerini yayacağım. Bunu bir papaz olarak yapmayacağım. Çünkü papaz olmak için farklı bir yeteneğe sahip olmanız gerekir. Tanrı sözlerini konuşmak ise benim sevdiğim ve Vasco da Gama döneminden beri fırsat buldukça hep yaptığım bir şey" dedi.

"KARTOPU MEZHEBİNE BAĞLIYIM, BU İNANÇ DOĞRULTUSUNDA BİR MİSYONERİM"

Bola de Neve (kartopu) mezhebine bağlı olduğunu belirten sarı-lacivertli oyuncu şöyle devam etti:

"Bir mezhebin kuruluşuna yardım ediyorum. Brezilya ve dünya çapında 300'den fazla kilisesi var. Ben de bu inanç doğrultusunda bir misyonerim ve buna elimden geldiğince yardım ediyorum."

Bir tür Evangelist yapılanma olan Bola de Neve, takipçilerinde Tanrı'ya bağlılık arasa da bunu belli örf-adetler, dogmalar ve zorunluluklarla sınırlandırmıyor. Brezilya, Portekiz, Kanada, Uruguay, Arjantin ve Kolombiya'da faaliyetler gösteren özgürlükçü bir yorum olarak öne çıkan hareketin, bu ülkelerde 100 bine yakın takipçisi olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Skorer

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Josef  Futbolu  Bırakınca  Dini  Yayacağım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER