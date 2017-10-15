Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bir çok futbolcunun aksine aktif futbol yaşantısını sona erdirdikten sonra teknik direktör olmayı düşünmediğini, kendini dine adamak istediğini söyledi.

ESPN'e verdiği röportajda, yaşamını, inançları doğrultusunda sürdürme niyetinde olduğunu dile getiren Josef, "Futbolu bıraktıktan sonra bugün de yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim. Tanrı'nın sözlerini ve mezhebimin düşüncelerini yayacağım. Bunu bir papaz olarak yapmayacağım. Çünkü papaz olmak için farklı bir yeteneğe sahip olmanız gerekir. Tanrı sözlerini konuşmak ise benim sevdiğim ve Vasco da Gama döneminden beri fırsat buldukça hep yaptığım bir şey" dedi.

"KARTOPU MEZHEBİNE BAĞLIYIM, BU İNANÇ DOĞRULTUSUNDA BİR MİSYONERİM"

Bola de Neve (kartopu) mezhebine bağlı olduğunu belirten sarı-lacivertli oyuncu şöyle devam etti:

"Bir mezhebin kuruluşuna yardım ediyorum. Brezilya ve dünya çapında 300'den fazla kilisesi var. Ben de bu inanç doğrultusunda bir misyonerim ve buna elimden geldiğince yardım ediyorum."

Bir tür Evangelist yapılanma olan Bola de Neve, takipçilerinde Tanrı'ya bağlılık arasa da bunu belli örf-adetler, dogmalar ve zorunluluklarla sınırlandırmıyor. Brezilya, Portekiz, Kanada, Uruguay, Arjantin ve Kolombiya'da faaliyetler gösteren özgürlükçü bir yorum olarak öne çıkan hareketin, bu ülkelerde 100 bine yakın takipçisi olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Skorer

Kaynak: haberinburada