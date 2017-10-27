Fenerbahçe'de forma giyen Vincent Janssen, Galatasaray fikstürüyle kendi fikstürlerini karıştırdı, twitter'dan "Trabzonspor karşısında savaşa devam." yazdı.

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Hollandalı yıldız Vincent Janssen, Twitter hesabından fikstürü karıştırdı ve yanlış bir paylaşımda bulundu.

Pazartesi günü Fenerbahçe, evinde Kayserispor'la maç yapacakken Janssen, Trabzonspor'la maça çıkacaklarını sanıp, "Trabzonspor karşısında savaşa devam" mesajıyla derbideki fotoğrafını paylaştı.

Hollandalı yıldız, tweeti kısa süre içinde sildi.

Kaynak: haberinburada