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Fenerbahçeli Janssen, Kendi Fikstürlerini Galatasaray Fikstürüyle Karıştırdı

FENERBAHÇELİ JANSSEN, KENDİ FİKSTÜRLERİNİ GALATASARAY FİKSTÜRÜYLE KARIŞTIRDI

Fenerbahçe'de forma giyen Vincent Janssen, Galatasaray fikstürüyle kendi fikstürlerini karıştırdı, twitter'dan "Trabzonspor karşısında savaşa devam." yazdı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : Fenerbahçeli Janssen, Kendi Fikstürlerini Galatasaray Fikstürüyle Karıştırdı(7/10)3

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Hollandalı yıldız Vincent Janssen, Twitter hesabından fikstürü karıştırdı ve yanlış bir paylaşımda bulundu.

Pazartesi günü Fenerbahçe, evinde Kayserispor'la maç yapacakken Janssen, Trabzonspor'la maça çıkacaklarını sanıp, "Trabzonspor karşısında savaşa devam" mesajıyla derbideki fotoğrafını paylaştı.

Hollandalı yıldız, tweeti kısa süre içinde sildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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