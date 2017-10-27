FENERBAHÇELİ JANSSEN, KENDİ FİKSTÜRLERİNİ GALATASARAY FİKSTÜRÜYLE KARIŞTIRDI
Fenerbahçe'de forma giyen Vincent Janssen, Galatasaray fikstürüyle kendi fikstürlerini karıştırdı, twitter'dan "Trabzonspor karşısında savaşa devam." yazdı.
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Hollandalı yıldız Vincent Janssen, Twitter hesabından fikstürü karıştırdı ve yanlış bir paylaşımda bulundu.
Pazartesi günü Fenerbahçe, evinde Kayserispor'la maç yapacakken Janssen, Trabzonspor'la maça çıkacaklarını sanıp, "Trabzonspor karşısında savaşa devam" mesajıyla derbideki fotoğrafını paylaştı.
Hollandalı yıldız, tweeti kısa süre içinde sildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar