FENERBAHÇELİ GREGORY VAN DER WİEL, FIFA'YA GİTTİ
Fenerbahçe Asbaşkanı, "Gregory van der Wiel'e 2 disiplin cezası verdik. O cezaların iptali için FIFA'ya gitti." dedi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Van der Wiel'in FIFA'ya gittiğini söyledi.
Mosturoğlu, Hollandalı futbolcuya teklifler olduğunu belirterek, "Van der Wiel'e 2 disiplin cezası verdik, o cezaların iptali için FIFA'ya gitti. Takıma sezon başı yapılan testler, geç geldiği için şimdi ona da yapılıyor. Kulüpten alacağı yok. İsteyen var, görüşülüyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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