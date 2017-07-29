Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Van der Wiel'in FIFA'ya gittiğini söyledi.

Mosturoğlu, Hollandalı futbolcuya teklifler olduğunu belirterek, "Van der Wiel'e 2 disiplin cezası verdik, o cezaların iptali için FIFA'ya gitti. Takıma sezon başı yapılan testler, geç geldiği için şimdi ona da yapılıyor. Kulüpten alacağı yok. İsteyen var, görüşülüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada