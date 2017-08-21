FENERBAHÇELİ GÖREVLİLER, TRABZONSPORLU FUTBOLCULARI TRİBÜNE ALMAYINCA KRİZ ÇIKTI
Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması öncesi Ülker Stadyumu'nda, Trabzonspor kurmayları ile Fenerbahçeli görevliler arasında bir sıkıntı yaşandığı iddia edildi.
GÖREVLİLER TRİBÜNE ALMADI
İddiaya göre; Fenerbahçeli görevliler Trabzonspor kafilesinde bulunan yanlarında sivil kıyafet getirmiş yardımcı hocaları ve kadroda olmayan oyuncuları tribüne almayıp "Karşılaşmayı soyunma odasından izlesinler" deyince maç öncesi kriz çıktı.
YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ
Trabzonspor'un yardımcı antrenörleri, medya temsilcisi ve kadroda olmayan oyuncuları Kadıköy'de tribüne alınmadı. Trabzonspor yetkililerinin krizi çözmek için devreye girdiği gelen bilgiler arasında.
(Türk Futbol)
Kaynak: haberinburada
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