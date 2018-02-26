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Fenerbahçeli Giuliano'dan itiraf: Türkiye ligi daha iyi

FENERBAHÇELİ GİULİANO'DAN İTİRAF: TÜRKİYE LİGİ DAHA İYİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, Rus basınına verdiği röportajda, Türkiye Liginin Rusya Ligine göre daha iyi olduğunu söyledi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 23:00
Puan Ver : Fenerbahçeli Giuliano'dan İtiraf: Türkiye Ligi Daha İyi(9/10)5

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, Rus basınına verdiği röportajda çarpıcı sözler kullandı.

Süper Lig ve Rusya Ligi'ni karşılaştıran Giuliano, "İki lig arasındaki ana fark, yabancı sınırı olmaması. Türkiye'de Türk futbolcularını oynatmak zorunda değilsiniz. Bu da ligin seviyesini arttırıyor. Türk futbolu, Rusya'nın daha önünde. Fenerbahçe'de çok mutluyum ve 6 ay içinde çok şey başardım. Türkiye, Brezilya'ya çok benziyor. Yemekleri, iklimi Brezilya ile çok benzer." sözlerini kullandı.

"LİGİN LİDERİ BAŞAKŞEHİR AMA..."

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Brezilyalı futbolcu, "Şu an ligin lideri Başakşehir. Ülke dışında pek bilinmeyen bir takım ama çok güçlüler. Kadrolarında tecrübeli futbolcular var ve şampiyonluk için savaşıyorlar. Ama son haftaya kadar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonluk yarışı içinde olacaktır. Rusya'daki derbilere saygı duyuyorum ama Türkiye'deki derbilerle kıyaslanamaz. Buradaki atmosfer inanılmaz sıcak. Hiç görmediğim bir atmosfer oluyor. Statlardaki bu atmosfer beni oldukça etkiledi" dedi.

"MANCINI BENİ İSTEMEDİ"

Zenit teknik direktörü Roberto Mancini'nin kendisini istemediğini belirten yıldız isim, "Zenit'te mutluydum ama Mancini, benim yerime başka oyuncuları tercih ediyordu. Eğer bir teknik direktörün sistemine uymuyorsanız, yolunuza devam etmelisiniz. Ben de Fenerbahçe'ye geldim ve Zenit'te yaptıklarıma devam ettim" cümlelerini kullandı.

"LUCESCU'YA SAYGIM SONSUZ"

Rus ekibinin eski teknik direktörü olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu hakkında da konuşan Giuliano, "Lucescu, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisi. Onunla hep sıcak bir ilişkim oldu. Lucescu'ya sonsuz bir saygım var. Bana inandı ve Zenit'e transfer ettirdi. Çok büyük bir tecrübesi var ve saygı görmeyi hak ediyor" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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