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Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak

FENERBAHÇELİ GİULİANO YENİDEN RUSYA YOLCUSU OLACAK

Sezon başında Rusya'dan transfer edilen Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası macerası için eski evine dönüyor.

Tarih : 15 Ocak 2018, 00:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak(5/10)1

Brezilya Milli Takımı, Fenerbahçeli yıldız için İstanbul'a geliyor. Teknik direktör Tite'nin yardımcıları Cleber ile Fernandao, önce iki antrenmanı izleyip Aykut Kocaman ile görüşmeyi planlıyor sonra da Göztepe maçını tribünden izlemeyi hedefliyor. Giuliano için Dünya Kupası öncesi bir rapor hazırlanacak.

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana gösterdiği performansla fark yaratan Giuliano, adım adım Dünya Kupası hedefine yaklaşıyor. Brezilya Milli Takımı'nın son takım kadrosunda yer alan Giuliano'nun yeni dönemdeki durumu henüz netleşmedi.

TEKNİK DİREKTÖR TARAFINDAN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Sezon başında Zenit'ten Fenerbahçe'ye transfer olan ve özellikle gol bölgelerinde aktif olan tecrübeli yıldız, ülkesinin Milli takım patronu Tite tarafından yakından izleniyor.

Buna göre de yeni yılın ilk planlamasında Tite'nin yardımcıları Cleber ile Fernando, Giuliano'yu bizzat yerinde izleyecek. İki antrenör, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'la 16 Ocak Salı günü oynanacak kupa maçından sonra antrenmanları ziyaret edecek.

Sarı-lacivertlilerin iki idmanını seyredecek olan Cleber ve Fernando ile Aykut Kocaman ve teknik heyetten de bilgiler alacak. 28 yaşındaki oyuncunun daha sonra ise Göztepe maçında izlenmesi planlanıyor.

SÜREKLİ TAKİP EDİLİYOR

20 Ocak Cumartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması gözlemciler tarafından seyredilecek. Bu özel tespitler sonrası da Tite'ye bir rapor hazırlınıp verilecek.

Öte yandan, Brezilya'nın teknik patronu Tite, şubat ayı sonuna kadar ekibiyle beraber bir çalışmaya başlayacak. Dünya Kupası kadrosunu belirlemek isteyen Tite, Fenerbahçe maçlarını da televizyondan sürekli izleyip, Giuliano'yu analiz edecek.

Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki bir diğer Brezilyalı Josef de Souza'nın ise fazla şansının olmadığı kaydedildi.

İKİ ÜLKEYE DAHA GİDİLECEK

Brezilya Milli Takın antrenörü Tite'nin yardımcıları Cleber ve Fernando iki ülkeyi daha ziyaret edecek. Fenerbahçe-Göztepe maçının yanında bugün oynanacak Liverpool- Manchester City ile 16 Ocak Salı günü Fransa'da oynanacak Monaco-Nice karşılaşması takip edilecek.

8: Giuliano, Fenerbahçe ile Süper Lig'de 16 maçta 8 gol kaydetti. Brezilyalı futbolcu bu sezonun genelinde Fenerbahçe ve Zenit formalarıyla 21 resmi karşılaşmada oynadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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