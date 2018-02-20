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Fenerbahçeli Giuliano iddialı konuştu: Ben seçileceğim

FENERBAHÇELİ GİULİANO İDDİALI KONUŞTU: BEN SEÇİLECEĞİM

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu Giuliano, "Bu performansımı sürdürürsem milli takıma beni seçeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Tarih : 20 Şubat 2018, 00:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Giuliano İddialı Konuştu: Ben Seçileceğim(6/10)2

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, 3-0 kazandıkları Alanyaspor maçının sonrasında açıklamalarda bulundu ve şampiyonluk yarışının son haftalara kadar devam edeceğini söyledi.

Beşiktaş maçını kilit maçlardan biri olarak gören Brezilyalı futbolcu, "Çok zorlu bir karşılaşma olacak bizim için ama bunun farkındayız takım olarak. Başakşehir bizi gerçekten oyun olarak çok zorladı. En güçlü rakiplerimizden biri ve bu güçleriyle sonuna kadar yarışın içinde olacaklarını düşünüyorum. Galatasaray'ın oyun tarzı daha farklı ama onlar da oldukça güçlü ve Başakşehir ile birlikte onların da sonuna kadar yarışın içinde olacağını düşünüyorum." yorumunda bulundu.

"UMARIM REKORUMU KIRACAĞIM"

Geride kalan haftalarda 11 gole imza atan Giuliano, rekorunu kırmak istediğini söylerken; "Daha önce Zenit'te bir sezonda 17 gol atmıştım. Henüz bu rakama ulaşmama çok var. Ama bunun için çalışıyorum ve umarım başaracağım." ifadelerini kullandı.

"TALISCA MI OLUR, BEN Mİ OLURUM BİLEMEM"

Giuliano, Brezilya Milli Takımına çağrılmak istediğini ve bu konuda da kendisine güvendiğini belirtirken, "Artık dünyanın her yerinde futbol izleniyor. Bu yüzden Türkiye'de oynamamın bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Talisca mı seçilir ben mi seçilirim, buna milli takım yetkilileri karar verecek. Brezilya Milli Takımı'nda biz 3 forvet ve arkalarındaki 3 orta saha ile oynuyoruz. Bu da temel bir 10 numaranın olmadığı anlamına geliyor. Ben de öndeki 3 forvetin arkasında, Casemiro'nun önündeki ikiliden biri olarak forma giyiyorum. Bu performansımı sürdürürsem beni seçeceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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