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Fenerbahçeli Genç Oyuncu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı'na Çağırıldı

FENERBAHÇELİ GENÇ OYUNCU ELJİF ELMAS, MAKEDONYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞIRILDI

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Eljif Elmas, Makedonya'nın İsrail ve Arnavutluk ile oynanacağı maçların kadrosuna çağırıldı.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 18:50
Puan Ver : Fenerbahçeli Genç Oyuncu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı'na Çağırıldı(8/10)4

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan Makedonya, 2 Eylül'de İsrail, 5 Eylül'de ise Arnavutluk ile karşılaşacak. Teknik direktör Igor Angelovski, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas'ı da bu maçların aday kadrosuna davet etti.

Eljif, Makedonya A Milli Takımı formasını ilk olarak İspanya karşısında giymişti. 11 Haziran'da 2-1 biten maçta forma giyen Eljif, sahada 45 dakika kalmıştı.

"AJAX VE MANCHESTER CITY İSTİYORDU"

Fenerbahçe'ye transferi yaşı nedeniyle resmiyete dökülemeyen Eljif için başkan Aziz Yıldırım, önemli açıklamalar yapmıştı. Yıldırım, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında "22 veya 26 kulüp Eljif Elmas'ın peşindeydi. Eljif Elmas'ı Ajax'ın, Manchester City'nin, Türk kulüplerinin istediğini biliyoruz. Avrupa'dan her yerden istiyorlar çocuğu. Önümüzdeki 2 yıldan sonra çok büyük bedellerle transfer olabilir. Şekip Mosturoğlu'nun 30 Ağustos'a kadar lisans işini çözmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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