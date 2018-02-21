Fenerbahçe'nin Bursaspor'la oynadığı maçın ardından sakatlanan ve sahalara dönüş için 6 hafta ila 3 ay zamana ihtiyacı olduğu açıklanan Vincent Janssen'in son hali şaşırttı.

Ayak parmağındaki ödem sebebiyle ayakkabı giyemeyen, yürümekte dahi zorlanan Hollandalı futbolcunun son durumu merak konusuydu...

JANSSEN'İN AYAĞINDA KORUYUCU VAR

Sarı-Lacivertli ekibin resmi sitesinde Kameni ile Neustadter'in doğum günü fotoğrafları paylaşılırken, sakatlık sürecinde ortalıkta gözükmeyen Janssen de bu şekilde görüntü vermiş oldu.

Sinirlerin zarar görme ihtimali nedeniyle müdahale yapılamayan golcü futbolcu, ayağına koruyucu takarak yürüyebiliyor.

Janssen'in bu görüntüsü sezonun geri kalan bölümü için Sarı-Lacivertli taraftarlarda da endişeye sebep oldu.

Kaynak: haberinburada