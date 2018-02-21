Volkan Konak'a Silahlı Saldırı! Saldırgan 'vatan Haini' Diye Bağırdı
Cengiz Ünder'in Attığı Gol Roma'ya Yetmedi
Sevilla, De Gea Duvarını Geçemedi
Yüksek Vergiden Kaçan Ünlü Oyuncu, Cezayir'e Yerleşmeye Hazırlanıyor
Eski Galatasaraylı Telles Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Ali Koç İddialı Konuştu: Farklı Başladık, Farklı Bitireceğiz
Fed Tutanakları Yayınlandı! 2018'de Faiz Artışı Bekleniyor
Yıldız Futbolcu Cengiz Ünder'den Tarihe Geçen Gol!
Dünya Şampiyonu Boksörden Erdoğan'a Büyük Jest!
Türk Hava Yolları Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Real Madrid Geriden Geldi
Büyük Skandal! Federasyon Oynanmayan Maç İçin Bahis Cezası Kesti
Bıçaklı Şaka Kötü Bitti! 16 Yaşındaki Genç, Ağabeyini Öldürdü
6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
Rum Liderden Türkiye'ye Küstah Doğal Gaz Çağrısı
İstanbulspor 90+6'da Güldü
Cami Minaresinden Ezan Değil Türkü Sesi Yükseldi!
Yılmaz Vural'a Bir Darbe De Elazığspor'dan
İnternet Yayınları Rtük Denetimine Giriyor!
Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı

Fenerbahçeli futbolcunun son hali yürekleri burktu

FENERBAHÇELİ FUTBOLCUNUN SON HALİ YÜREKLERİ BURKTU

Fenerbahçe'de uzun süre sakat kalacak olan Janssen'in son hali ortaya çıktı. Hollandalı futbolcu, ayağında koruyucu olmadan yürüyemiyor.

Tarih : 21 Şubat 2018, 16:00
Puan Ver : Fenerbahçeli Futbolcunun Son Hali Yürekleri Burktu(8/10)4

Fenerbahçe'nin Bursaspor'la oynadığı maçın ardından sakatlanan ve sahalara dönüş için 6 hafta ila 3 ay zamana ihtiyacı olduğu açıklanan Vincent Janssen'in son hali şaşırttı.

Ayak parmağındaki ödem sebebiyle ayakkabı giyemeyen, yürümekte dahi zorlanan Hollandalı futbolcunun son durumu merak konusuydu...

JANSSEN'İN AYAĞINDA KORUYUCU VAR

Sarı-Lacivertli ekibin resmi sitesinde Kameni ile Neustadter'in doğum günü fotoğrafları paylaşılırken, sakatlık sürecinde ortalıkta gözükmeyen Janssen de bu şekilde görüntü vermiş oldu.

Sinirlerin zarar görme ihtimali nedeniyle müdahale yapılamayan golcü futbolcu, ayağına koruyucu takarak yürüyebiliyor.

Janssen'in bu görüntüsü sezonun geri kalan bölümü için Sarı-Lacivertli taraftarlarda da endişeye sebep oldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Futbolcunun  Son  Hali  Yürekleri  Burktu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER