FENERBAHÇELİ FUTBOLCUNUN SON HALİ YÜREKLERİ BURKTU
Fenerbahçe'de uzun süre sakat kalacak olan Janssen'in son hali ortaya çıktı. Hollandalı futbolcu, ayağında koruyucu olmadan yürüyemiyor.
Fenerbahçe'nin Bursaspor'la oynadığı maçın ardından sakatlanan ve sahalara dönüş için 6 hafta ila 3 ay zamana ihtiyacı olduğu açıklanan Vincent Janssen'in son hali şaşırttı.
Ayak parmağındaki ödem sebebiyle ayakkabı giyemeyen, yürümekte dahi zorlanan Hollandalı futbolcunun son durumu merak konusuydu...
JANSSEN'İN AYAĞINDA KORUYUCU VAR
Sarı-Lacivertli ekibin resmi sitesinde Kameni ile Neustadter'in doğum günü fotoğrafları paylaşılırken, sakatlık sürecinde ortalıkta gözükmeyen Janssen de bu şekilde görüntü vermiş oldu.
Sinirlerin zarar görme ihtimali nedeniyle müdahale yapılamayan golcü futbolcu, ayağına koruyucu takarak yürüyebiliyor.
Janssen'in bu görüntüsü sezonun geri kalan bölümü için Sarı-Lacivertli taraftarlarda da endişeye sebep oldu.
Kaynak: haberinburada
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