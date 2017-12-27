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Fenerbahçeli futbolcuları çıldırtan karar!

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARI ÇILDIRTAN KARAR!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçeli futbolcular, rakip futbolcunun kaleye giden topu elle kesmesinin ardından devam kararı veren hakeme yoğun itirazda bulundu.

Tarih : 27 Aralık 2017, 23:10
Puan Ver : Fenerbahçeli Futbolcuları Çıldırtan Karar!(9/10)5

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında İstanbulspor'u ağırladı.

İlk yarıda özellikle devrenin sonlarına doğru baskılı oynayan sarı lacivertlilerin bir topu direkten dönerken, maçın 36. dakikasında Valbuena'nın çektiği şut sonrasında tüm futbolcular hakem Arda Kardeşler'e İstanbulsporlu futbolcunun elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.

VALBUENA ÇOK SİNİRLENDİ

Fransız yıldız pozisyonun ardından devam kararı veren hakem Arda Kardeşler'e doğru giderek itirazda bulundu ve pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Valbuena'nın ardından Fenerbahçeli diğer futbolcular da pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazları oldu fakat karar değişmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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