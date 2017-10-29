Son yıllarda tüm dünyada popüler hale gelen Cadılar Bayramı kutlamaları başladı. İstanbul-Asmalımescit'teki Soho House'da düzenlenen bir partiye Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustädter de katıldı.

29 yaşındaki futbolcu partide Tweety adlı çizgi film karakterinin başlığıyla görüntülendi. Otomobiline bindikten sonra civciv başlığını çıkaran Neustädter'in yüzünü gizlemeye çalışması ise dikkat çekti.

Kaynak: haberinburada