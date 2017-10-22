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FENERBAHÇELİ FUTBOLCU, DERBİ ÖNCESİ İKİ KEZ KUSTU


Fenerbahçeli futbolcu, derbi öncesi iki kez kustu
Tarih : 22 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Futbolcu, Derbi Öncesi İki Kez Kustu(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası Galatasaray Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Lider Galatasaray ezeli rakibi, ebedi dostu Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadele 19:30'da başlayacak.

Milliyet gazetesinin haberine göre bu akşamki Galatasaray derbisinde oynaması beklenen Nabil Dirar iki kez kustu. Midesinde ağrı olan Dirar'ın bu rahatsızlığına rağmen derbide sahaya çıkması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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