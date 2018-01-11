Hadise'nin Rtük Engeline Takılan Ateşli Klibi, Belçika'da Zirvede!
Aidatsız Kart Çıkarmayan Banka Yandı! Cezası!
Beşiktaşlı Mitrovic'e Avrupa'dan Dev Takip!
Fenerbahçeli Fernandao: Gerçek Fernandao'yu Tekrar Göstermek İstiyorum
Evli İş Adamını Eşinden Ayırıp Nikah Kıyan Nursel Ergin'in Programı Kaldırıldı
Türkiye, Alman Turistlerin En Fazla Tercih Ettiği Ülkeler Arasında
Başakşehirli Mossoro Duygulandırdı: 10 Kasım Kalbime İşledi
İngiliz Ekibi, Bilic Haberlerini Yalanladı: İlgilenmiyoruz
Olay İyice Mahalle Kavgasına Döndü: Geldiğin Yere Gönderirim Seni
Türkiye Son 44 Yılın En Kurak Kışını Yaşıyor! Tohumlar Tarlada Çürüdü
Hazırlık Maçında Göztepe İle Atiker Konyaspor Yenişemedi
Taşeron İşçiler Dikkat! Başvurular Yarın Son Buluyor
Galatasaray'da Maicon Ve Ndiaye'nin Değeri 38 Milyon Euro Olarak Belirlendi
Yıldırım Demirören'den Ünal Aysal'a Sert Yanıt!
Fatih Terim: Asamoah Transferi Zor Görünüyor
Bakanlık, Milli Sporcunun Görüntülerin Ardından Olaya El Koydu
Ünlü İş Adamı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Beşiktaş'ta Kiralık Olarak Oynayan Talisca, Benfica İle Sözleşme Yeniledi
Galatasaray, Kwadwo Asamoah İçin Resmi Teklifi Yaptı
Bakan Canikli: Altay Tankı, 2019 Sonu 2020 Başında Seri Üretime Başlayacak

Fenerbahçeli Fernandao: Gerçek Fernandao'yu Tekrar Göstermek İstiyorum

FENERBAHÇELİ FERNANDAO: GERÇEK FERNANDAO'YU TEKRAR GÖSTERMEK İSTİYORUM

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao, "Son 2 yılı çok verimli geçirdiğimi söyleyemem. Ben gerçek Fernandao'yu tekrar göstermek istiyorum." dedi.

Tarih : 11 Ocak 2018, 04:50
Puan Ver : Fenerbahçeli Fernandao: Gerçek Fernandao'yu Tekrar Göstermek İstiyorum(5/10)1

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fernandao, sakatlık yaşadığı süreçte kariyerinin en kötü dönemini geçirdiğini ifade etti.

Antalya kampında çalışmalarına en iyi şekilde devam ettiğini vurgulayan Fernandao, şunları kaydetti:

"Çok zor aylar geçirdim ama çok güçlü kaldım. Allah'ın ve ailemin desteğiyle eski günlere dönebileceğimi biliyordum. Şu an Antalya'da olmak benim için büyük bir fırsat. Her zaman yaptığım gibi performansımın en iyisini vermek için gayret gösteriyorum. Son 2 yılı çok verimli geçirdiğimi söyleyemem. Ben Fernandao'yu tekrar göstermek istiyorum. Bunun için yeterli şartların olduğuna inanıyorum. Benim için yeni bir şans doğdu, diyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

"KULÜP İÇİN EN İYİ OLACAK ŞEKİLDE OYNAMALIYIZ"

Daha önce görev yaptığı takımlarda da hep forma rekabetinin içinde olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "Forma için savaşan birden fazla iyi futbolcunun olması her şeyden önce kulüp için iyi. Biz şahsi değil kulüp için en iyi olacak şekilde oynamalıyız. Zaten kulüp için en iyi şekilde oynadığımız zaman şahsi olarak da performansımız iyi olmuş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcular arasındaki rekabetin takıma yararlı olduğuna dikkati çeken Fernandao, "Umarım Fenerbahçe için çok fazla gol atıp başarılı oluruz. Ben de böyle iyi kulüplerde oynamış, iyi geçmişi olan futbolcuların yanında oynamaktan dolayı çok mutluyum. Hala onlardan bir şeyler öğreniyorum. Hepimiz Fenerbahçe'nin başarısı için savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Fernandao  Gerçek  Fernandao  Yu  Tekrar  Göstermek  İstiyorum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER