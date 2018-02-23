İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'inin Gerçek Sesi
Bebek Bezinde Peygamberin İsmi Olduğu İddiası Ülkeyi Karıştırdı
Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
Saçlarını Sarıya Boyatan Tutku, Havuç'a Kanca Atıyor
Survivor'da Hakan Hatipoğlu'nun Yerine Gelen İsim Belli Oldu!
Kendini Savunurken Kullandığı İfade, Romanları Ayağa Kaldırdı
Bakan Soylu'nun İmzasını Taşıyan Tablo, 500 Bin Liraya Satıldı
Yüksekova'da Patlama! Ekipler Alarma Geçti, Operasyon Başlatıldı
Galatasaray'da Rayn Donk Oyuna Devam Edemedi
Hırvat Yıldız 17 Ay Futboldan Men Edildi
Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
Sınır Hattında Dikkat Çeken Hareketlilik! Tanklar Bölgeye Ulaştı
Galatasaray Evinde Konuk Ettiği Bursaspor'a Fark Attı!
Akhisarspor Sahasında Konyaspor'a Göz Açtırmadı
Tsk, 'sivilleri Vuruyorlar' Yalanını Yayınladığı Video İle Çürüttü
Aykut Kocaman: Beşiktaş Galibiyeti Bize 10 Puan Kazandıracak
Uefa Avrupa Ligi Eşleşmeleri Belli Oldu! Milli Yıldıza Dev Eşleşme
Dershaneyi Basan Fırıncı 8 Kişiyi Rehin Aldı
Bafetimbi Gomis'ten Bomba Sözler: Fransa'ya Dönebilirim
Suriyeli Kız Katliama Böyle İsyan Etti: Ey Beşar Senin Çocuğun Yok Mu!

Fenerbahçeli Fernandao: 3 Puan İçin Gidip, Elimizden Geleni Yapacağız

FENERBAHÇELİ FERNANDAO: 3 PUAN İÇİN GİDİP, ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, pazar günü oynayacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "3 puan için gidip, elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Tarih : 23 Şubat 2018, 19:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Fernandao: 3 Puan İçin Gidip, Elimizden Geleni Yapacağız(10/10)6

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, pazar günü oynayacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

FB TV'de günün röportajı programına konuk olan Fernandao, şunları söyledi;

Çok önemli bir maç olacak Beşiktaş'la. Bir derbi ve Türkiye'de derbi maçlar aslında şampiyonluk yarışından farklı olarak değerlendirilebilecek çok farklı maçlar. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Hatalarımızı en aza indirmeye çalışıyoruz. 3 puan için gidip, elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

"KARİYRİMDE HİÇ BU KADAR AĞIR SAKATLIK GEÇİRMEDİM"

Çok zor ve ağır bir sakatlık geçirdim. Daha önce kariyerimde hiç bu kadar ağır bir sakatlık geçirmemiştim. Eskisi gibi iyi bir performansla dönebilmek için çalışmam gerektiğini biliyordum. Ben de antrenmanlarda kendimi çok fazla verdim, çok fazla çalıştım. Şükürler olsun ki eski Fernandao'yu gösterme fırsatını buldum. Şu anda takım olarak iyi bir dönemden geçiyoruz ve ben de iyi bir performans sergiliyorum. Umarım bu şekilde devam edip takımıma yardımcı olurum.

Öncelikle bütün takımı tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten de herkes hem antrenmanlarda hem de maçlarda elinden gelenin en iyisini vermek için çok çalışıyor. Hocamızın bizden neler istediğini anlayıp sahaya yansıtmaya başladık açıkçası. Bu da skorlara yansıdı tabii ki.

"UMARIM BU YARIŞTAN ŞAMPİYON OLARAK ÇIKARIZ"

Bu yıl gerçekten de bu yıla kadar gördüğümüz en rekabetçi yıl oluyor diyebiliriz. İstanbul takımları şampiyonluk için savaşıyor ve sonuna kadar bu rekabet içerisinde devam edeceğini düşünüyorum ligin. Umarım bu yarıştan şampiyon olarak biz çıkarız.

Taraftarın bu sene stadı doldurmasının faydalarını görmemiz gerekiyor mutlaka. Biz onlardan stada gelip bizi sonuna kadar desteklemelerini rica ediyoruz. Çünkü onlar stadı doldurup bizi sonuna kadar desteklediği zaman kesinlikle çok büyük bir fark yaratıyor bizim 12. oyuncumuz gibi oluyorlar. Bu yüzden onlardan her maça gelip bizi sonuna kadar desteklemelerini rica ediyoruz"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Fernandao  3  Puan  İçin  Gidip  Elimizden  Geleni  Yapacağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER