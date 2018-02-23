Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, pazar günü oynayacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

FB TV'de günün röportajı programına konuk olan Fernandao, şunları söyledi;

Çok önemli bir maç olacak Beşiktaş'la. Bir derbi ve Türkiye'de derbi maçlar aslında şampiyonluk yarışından farklı olarak değerlendirilebilecek çok farklı maçlar. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Hatalarımızı en aza indirmeye çalışıyoruz. 3 puan için gidip, elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

"KARİYRİMDE HİÇ BU KADAR AĞIR SAKATLIK GEÇİRMEDİM"

Çok zor ve ağır bir sakatlık geçirdim. Daha önce kariyerimde hiç bu kadar ağır bir sakatlık geçirmemiştim. Eskisi gibi iyi bir performansla dönebilmek için çalışmam gerektiğini biliyordum. Ben de antrenmanlarda kendimi çok fazla verdim, çok fazla çalıştım. Şükürler olsun ki eski Fernandao'yu gösterme fırsatını buldum. Şu anda takım olarak iyi bir dönemden geçiyoruz ve ben de iyi bir performans sergiliyorum. Umarım bu şekilde devam edip takımıma yardımcı olurum.

Öncelikle bütün takımı tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten de herkes hem antrenmanlarda hem de maçlarda elinden gelenin en iyisini vermek için çok çalışıyor. Hocamızın bizden neler istediğini anlayıp sahaya yansıtmaya başladık açıkçası. Bu da skorlara yansıdı tabii ki.

"UMARIM BU YARIŞTAN ŞAMPİYON OLARAK ÇIKARIZ"

Bu yıl gerçekten de bu yıla kadar gördüğümüz en rekabetçi yıl oluyor diyebiliriz. İstanbul takımları şampiyonluk için savaşıyor ve sonuna kadar bu rekabet içerisinde devam edeceğini düşünüyorum ligin. Umarım bu yarıştan şampiyon olarak biz çıkarız.

Taraftarın bu sene stadı doldurmasının faydalarını görmemiz gerekiyor mutlaka. Biz onlardan stada gelip bizi sonuna kadar desteklemelerini rica ediyoruz. Çünkü onlar stadı doldurup bizi sonuna kadar desteklediği zaman kesinlikle çok büyük bir fark yaratıyor bizim 12. oyuncumuz gibi oluyorlar. Bu yüzden onlardan her maça gelip bizi sonuna kadar desteklemelerini rica ediyoruz"

Kaynak: haberinburada