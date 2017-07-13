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Fenerbahçeli eski sporcu, şimdi hamallık yapıyor

FENERBAHÇELİ ESKİ SPORCU, ŞİMDİ HAMALLIK YAPIYOR

Türkiye ve Avrupa boks şampiyonalarında dereceleri bulunan 20 yaşındaki Fırat Karakuş, hamallık yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 14:00
Puan Ver : Fenerbahçeli Eski Sporcu, Şimdi Hamallık Yapıyor(5/10)1

Karabük'te oturan Hasan Karakuş'un 3 çocuğundan en büyüğü olan Fırat Karakuş, boksu bırakınca hamallık yapmaya başladı. 20 yaşındaki Karakuş aile bütçesine hamallık yaparak katkı sağlıyor.

BOKS ŞAMPİYONASINDA ALTIN MADALYA KAZANDI

Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2009 yılında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki suç oranını azaltmak için burada yaşayan çocuk ve gençleri, 'Haydi gençler spora' projesi kapsamında spora yönlendirdi. Çeşitli spor branşlarında spora başlayan 12 çocuk arasında bulunan Fırat Karakuş da o zaman boksla tanıştı. Karabük Polis Gücü Spor Kulübü'nde boks yapan Karakuş, 2011 yılında Çorum'da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 56 kiloda altın madalya kazanınca Fenerbahçe'ye transfer oldu.

MİLLİ FORMA ALTINDA MÜCADELE ETTİ

Karakuş, Rusya'nın Grozny kentinde 11- 16 Temmuz 2011 tarihleri arasında yapılan Avrupa Öğrenciler Boks Şampiyonası'nda da aynı kiloda milli forma altında mücadele etti ve Avrupa üçüncüsü oldu. Karakuş, 2013 yılında ise İzmir'de düzenlenen Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 66 kilogramda altın madalya kazandı.

SAKATLANINCA BOKSU BIRAKTI

Daha bir çok şampiyonada derecesi bulunan Karakuş, 2015 yılında Malatya'da düzenlenen turnuvada sağ bileğinden sakatlanınca boksu bıraktı.

HAMALLIK YAPMAYA BAŞLADI

Safranbolu Belediyesi'nde taşeron işçi olan Hasan Karakuş'un 3 çocundan en büyüğü olan Fırat Karakuş, boksu bırakınca hamallık yapmaya başladı. Sağ kulağında ileri derecede duyma sorunu bulunduğu için askerlikten muaf tutulan Karakuş, yaşadığı şanssızlıklar nedeniyle hayallerini gerçekleştiremedğini söyledi.

"BOKS VE ASKERLİK HAYALLERİM BİTİNCE HAMALLIĞA YENİDEN BAŞLADIM"

"Sakatlanıp boksu bırakınca askere gitmek istedim. Hatta uzman asker olmak, komutan olmak istiyordum. Ama askerliğe elverişli olmadığım raporu verildi. Çocukluk yıllarımda da zaman zaman hamallık yaptım. Şimdi de boks ve askerlik hayallerim bitince hamallığa yeniden başladım. Milli forma altında mücadele ettim. Ama hayat beni buraya getirdi. Hamallık yaparak aileme katkı sağlıyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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