Ataşehir'de bulunan rezidansın 12'nci katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre sistem odasında kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın, rezidansın 12'nci katında siyah dumanların yükselmesine neden oldu. Yangın nedeniyle rezidansta panik yaşandı. Akıllı söndürme sistemi devreye girerken, binadakiler tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyeye yangına müdahale etti. Dumandan etkilenenlere kapı önünde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.

FENERBAHÇELİ DATOME DE ETKİLENDİ

Yangından etkilenenler arasında Fenerbahçe Doğuş'ta oynayan Luigi Datome de yeraldı. Dışarıya çıkan Datome gazetecileri görünce uzaklaştı. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok şükür bir can kaybımız yok. Patlamadan dolayı binayı yoğun duman sarıyor. Belediye ve itfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı" dedi.

Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ise, "İtfaiye ekiplerimiz tüm katları kontrol ediyor. Tüm sakinleri tahliye edip ardından tekrar dönüşleri sağlanacak" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada