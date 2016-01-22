

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Üsküdar'da trafik kazası geçirdi. Erkin, kazadan yara almadan kurtuldu, çarptığı aracın sürüsü ise hastaneye kaldırıldı.







Kaza saat 17.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Üsküdar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgile göre, aracıyla Boğaziçi Köprüsü istikametine seyreden Caner Erkin, aynı istikamette ilerleyen bir başka araçla çarpıştı. Kazada Caner Erkin yara almazken, diğer araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.