O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

fenerbahçeli caner kaza yaptı

FENERBAHÇELİ CANER KAZA YAPTI

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Üsküdar'da trafik kazası geçirdi. Erkin, kazadan yara almadan kurtuldu, çarptığı aracın sürüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 22 Ocak 2016, 18:06
Puan Ver : Fenerbahçeli Caner Kaza Yaptı(7/10)7


Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Üsküdar'da trafik kazası geçirdi. Erkin, kazadan yara almadan kurtuldu, çarptığı aracın sürüsü ise hastaneye kaldırıldı.



Kaza saat 17.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Üsküdar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgile göre, aracıyla Boğaziçi Köprüsü istikametine seyreden Caner Erkin, aynı istikamette ilerleyen bir başka araçla çarpıştı. Kazada Caner Erkin yara almazken, diğer araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.








Etiketler: Fenerbahçeli  Caner  Kaza  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER