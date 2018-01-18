Fenerbahçe'de bu sezona müthiş başlayan ancak sonrasında sakatlıklar nedeniyle formasını kaptıran Alper Potuk, ikinci yarıya kaldığı yerden devam etmek istiyor.

Takım arkadaşı Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması sonrası gece gezmelerine dikkat etmeye başlayan Potuk'un, Hocası Kocaman ile yaptığı bire bir görüşmede söz verdiği ortaya çıktı. 27 yaşındaki milli futbolcunun hocasına, "Artık magazin haberleri içerisinde değil sahada kendimi göstereceğim" dediği ve bundan böyle kendisini futbola yüzde 100 olarak vereceğini söylediği öğrenildi.

ONUNLA DIŞARI ÇIKMIYOR

Akşam'ın haberine göre; Alper Potuk'un sürekli birlikte geceleri dışarıya çıktığı Ozan Tufan ile ilişkisine dikkat ettiği kaydedildi. Yıldız futbolcunun, Ozan'ın kadro dışı kalmasının ardından Fenerbahçe formasının kıymetini daha iyi anladığı ve Sarı-Lacivertli kulüpte uzun yıllar forma giymek istediği için daha dikkatli olduğu belirtildi. Bu konuşma sonrası Kocaman da çok mutlu oldu.

Kaynak: haberinburada