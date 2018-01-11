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Fenerbahçeli Aatif İddialı Konuştu: Daha Gerçek Aatif'ı Görmediniz

Fenerbahçeli Aatif iddialı konuştu: Daha gerçek Aatif'ı görmediniz

FENERBAHÇELİ AATİF İDDİALI KONUŞTU: DAHA GERÇEK AATİF'I GÖRMEDİNİZ

Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe, FB TV'de yayınlanan "Kamp Günlüğü" programına konuk oldu. Yıldız futbolcu, "Daha gerçek Aatif'ı görmediniz" dedi.

Tarih : 11 Ocak 2018, 17:50
Puan Ver : Fenerbahçeli Aatif İddialı Konuştu: Daha Gerçek Aatif'ı Görmediniz(9/10)5

Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan "Kamp Günlüğü" programında açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Aatif Chahechouhe, takımdaki pozitif havanın şampiyonluk için çok önemli olduğuna da değindi.

"BİZİ BEKLEYEN ZORLU MAÇLAR VAR"

Aatif Chahechouhe, "Kamp çok güzel gidiyor. Takımdaki herkesin morali de çok iyi. Yoğun ve sert bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Ligin ikinci devresinde bizi bekleyen zorlu maçlar var. Takım hava çok iyi ve herkes çok mutlu." dedi.

Takım içerisindeki güzel ortamın şampiyonluk yolunda önemli olduğuna vurgu yapan Aatif Chahechouhe, "Takım içerisindeki iletişim harika, bunu söyleyebilirim."TAKIMDAKİ GÜZEL HAVA BİZİ ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYACAK"

Hocalarımız, futbolcu grubu, tesis çalışanları... hep beraber güzel bir enerji yakaladık. Takımdaki bu güzel hava ve enerji inanıyorum ki bizi şampiyonluğa taşıyacak." şeklinde konuştu.

Takım olarak her geçen gün üzerine koyarak ilerlediklerini de ifade eden Chahechouhe, "Benim için işler bu yıl iyi gidiyor ama henüz gerçek Aatif Chahechouhe'yu mgörmediniz. Aatif Chahechouhe, takım için daha etkili, daha belirleyici olan ve goller atan bir oyuncudur. Şu anda takım çok güzel gidiyor ama halen bazı noktalardan gelişim döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. İlerleyen günlerde çok daha fazla katkı yapacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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