FENERBAHÇELİ AATİF ANTALYASPOR'A GİTMEYİNCE ETO'O TRANSFERİ İPTAL OLDU
Fenerbahçe, Antalyaspor'da forma giyen Eto'o'yla anlaşmasına rağmen Aatif Akdeniz ekibine gitmeyi kabul etmeyince transfer rafa kalktı.
Fenerbahçe'nin Eto'o girişimi olumsuz sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı, ancak kulübü Antalya ile mutabakata varılamadığı için transferi noktaladığı bildirildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Antalyaspor, Fenerbahçe'nin takas teklifinde Aatif'tan başka oyuncuyu kabul etmedi. Faslı futbolcu, Antalya'ya gitmek istemeyince, Samuel Eto'o konusu rafa kaldırıldı.
AÇIKLAMA ÜSTÜNE AÇIKLAMA YAPTILAR
Antalyaspor önceki gün Eto'o konusunda yaptığı açıklamaya rağmen, Fenerbahçe ile Kamerunlu yıldızının anlaştığı haberlerine engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar dün bir açıklama daha yaparak, "Antalya'ya mal olmuş değerimizin başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Etiler'de Apartman Dairesinde Yangın Çıktı!
- İstanbul'da Sansasyonel Eylem Hazırlığındaki 2 Pkk'lı Daha Yakalandı
- Polisin Gözünden Kaçmadı! Şüpheli Otomobilden Cephanelik Çıktı
- Sokak Ortasında Cinayet! 17 Yaşındaki Genci Başından Vurup Kaçtılar
- Suriye'de İç Savaştan Zarar Gören Hayvanlar Türkiye'ye Getirildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar