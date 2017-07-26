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Fenerbahçeli Aatif Antalyaspor'a Gitmeyince Eto'o Transferi İptal Oldu
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Fenerbahçeli Aatif Antalyaspor'a Gitmeyince Eto'o Transferi İptal Oldu

FENERBAHÇELİ AATİF ANTALYASPOR'A GİTMEYİNCE ETO'O TRANSFERİ İPTAL OLDU

Fenerbahçe, Antalyaspor'da forma giyen Eto'o'yla anlaşmasına rağmen Aatif Akdeniz ekibine gitmeyi kabul etmeyince transfer rafa kalktı.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Aatif Antalyaspor'a Gitmeyince Eto'o Transferi İptal Oldu(10/10)6

Fenerbahçe'nin Eto'o girişimi olumsuz sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı, ancak kulübü Antalya ile mutabakata varılamadığı için transferi noktaladığı bildirildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Antalyaspor, Fenerbahçe'nin takas teklifinde Aatif'tan başka oyuncuyu kabul etmedi. Faslı futbolcu, Antalya'ya gitmek istemeyince, Samuel Eto'o konusu rafa kaldırıldı.

AÇIKLAMA ÜSTÜNE AÇIKLAMA YAPTILAR

Antalyaspor önceki gün Eto'o konusunda yaptığı açıklamaya rağmen, Fenerbahçe ile Kamerunlu yıldızının anlaştığı haberlerine engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar dün bir açıklama daha yaparak, "Antalya'ya mal olmuş değerimizin başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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