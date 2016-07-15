O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

fenerbahçe'den yıldırım demirören'e dilekçe!

FENERBAHÇE'DEN YILDIRIM DEMİRÖREN'E DİLEKÇE!

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e, dilekçe gönderdi. Sarı-Lacivertliler, 2017-2018 sezonun ismi için kulübün efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis veya Faruk Ilgaz isimlerinden birinini değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 12:49
Puan Ver : Fenerbahçe'den Yıldırım Demirören'e Dilekçe!(8/10)7


Spor Toto Süper Lig sezonlarında efsane futbolcular veya yöneticilerin isimlerinin verilmesinin gelenek haline gelmesi üzerine, Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti.



Bu sezon, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Turgay Şeren'in ismiyle oynanacak Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Sarı-Lacivertliler, 2017-2018 sezonu için hamlesini şimdiden yaptı.



Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e gönderdiği dilekçede, gelecek sezon için kulüp efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis veya Faruk Ilgaz isimlerinin değerlendirilmesini istedi.



Beşiktaş'ın efsane ismi Süleyman Seba'nın isminin verildiği 2013-2014 sezonuyla başlayan gelenek, geçtiğimiz yıl Hasan Doğan ismiyle sürmüş, bu sezon ise Galatasaray'ın efsane isimlerinden Turgay Şeren'le devam etmişti.



Konuyla ilgili Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:



Kulübümüzün, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Genel Sekreterimiz ve Basın Sözcümüz Sayın Mahmut Uslu imzasıyla gönderdiği belge aşağıdaki gibidir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ








Etiketler: Fenerbahçe  Den  Yıldırım  Demirören  E  Dilekçe    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER