FENERBAHÇE'DEN YILDIRIM DEMİRÖREN'E DİLEKÇE!
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e, dilekçe gönderdi. Sarı-Lacivertliler, 2017-2018 sezonun ismi için kulübün efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis veya Faruk Ilgaz isimlerinden birinini değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Spor Toto Süper Lig sezonlarında efsane futbolcular veya yöneticilerin isimlerinin verilmesinin gelenek haline gelmesi üzerine, Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti.
Bu sezon, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Turgay Şeren'in ismiyle oynanacak Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Sarı-Lacivertliler, 2017-2018 sezonu için hamlesini şimdiden yaptı.
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e gönderdiği dilekçede, gelecek sezon için kulüp efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis veya Faruk Ilgaz isimlerinin değerlendirilmesini istedi.
Beşiktaş'ın efsane ismi Süleyman Seba'nın isminin verildiği 2013-2014 sezonuyla başlayan gelenek, geçtiğimiz yıl Hasan Doğan ismiyle sürmüş, bu sezon ise Galatasaray'ın efsane isimlerinden Turgay Şeren'le devam etmişti.
Konuyla ilgili Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüzün, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Genel Sekreterimiz ve Basın Sözcümüz Sayın Mahmut Uslu imzasıyla gönderdiği belge aşağıdaki gibidir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar