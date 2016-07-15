

Spor Toto Süper Lig sezonlarında efsane futbolcular veya yöneticilerin isimlerinin verilmesinin gelenek haline gelmesi üzerine, Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti.







Bu sezon, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Turgay Şeren'in ismiyle oynanacak Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Sarı-Lacivertliler, 2017-2018 sezonu için hamlesini şimdiden yaptı.







Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e gönderdiği dilekçede, gelecek sezon için kulüp efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis veya Faruk Ilgaz isimlerinin değerlendirilmesini istedi.







Beşiktaş'ın efsane ismi Süleyman Seba'nın isminin verildiği 2013-2014 sezonuyla başlayan gelenek, geçtiğimiz yıl Hasan Doğan ismiyle sürmüş, bu sezon ise Galatasaray'ın efsane isimlerinden Turgay Şeren'le devam etmişti.







Konuyla ilgili Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:







Kulübümüzün, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Genel Sekreterimiz ve Basın Sözcümüz Sayın Mahmut Uslu imzasıyla gönderdiği belge aşağıdaki gibidir.







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