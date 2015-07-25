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fenerbahçe'den vurgun! 200 milyon tl...

FENERBAHÇE'DEN VURGUN! 200 MİLYON TL...

Kombine satışlarında 32 bin, forma satışlarında da 53 bin rakamını aşan Fenerbahçe, locaları da 2 yıllığına sattı. Sarı- Lacivertliler 200 milyon TL'lik gelire koşuyor

Tarih : 25 Temmuz 2015, 10:37
Puan Ver : Fenerbahçe'den Vurgun! 200 Milyon Tl...(5/10)3


YENİ sezonda şampiyonluk dışında Avrupa'da da büyük başarılar hedefleyen ve kadrosuna bu hedeflerine paralel olarak olarak yıldız futbolcuları toplayan Fenerbahçe, müthiş bir gelir ile karşı karşıya geldi! Kombine bilet satışlarının tüm hızıyla devam ettiği ve 32 bin barajının aşıldığı bildirildi. Sarı-Lacivertli yönetimin kombine bilet satışlarında 45 bini hedeflediği ifade ediliyor. Yıldız transferlerinin etkisi forma satışlarında da görülüyor. Fenerbahçe'nin şimdiye kadar 53 bin adet lisanslı forma sattığı ve satışların çok iyi gittiği ifade ediliyor. Liglerin başlaması, Avrupa ve lig maçları, derbi öncesi ve sonrası da hesaba katıldığında Sarı-Lacivertliler, forma satışlarında 2012/13 sezonun rekorunu kırabilir. Fenerbahçe'ye asıl sürprizin ise Şükrü Saracoğlu Stadyumu loca satışlarından geldiği belirtildi.

 

LOCA SATIŞLARI NAKİT AKIŞINI DÜZENE SOKTU

LOCALARIN 2 yıllığına satıldığı ve buradan kulübün kasasına 70 milyon TL civarında bir paranın gireceği hesap edildi. Bu sezon sadece bonservis bedellerine 35 milyon Euro'ya yakın bir para ödeyen Fenerbahçe, bu masrafları da fazlasıyla kapatmış olacak. Fenerbahçe'nin stadyum isim sponsorluğu ve forma reklamı gibi önemli gelir kaynakları ise hala beklemede. Bunlar da tamamlandığında Fenerbahçe mali açıdan iyice düzlüğe çıkacak.

 

FORMA REKLAMI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

FENERBAHÇE, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda Avrupa kupalarında formasında taşıyacağı reklamın Türk Hava Yolları olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Süper Lig'deki formaların üstünde yer alacak göğüs reklamı için de görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında. Göğüs reklamı için hem Türk hem de yabancı firmalarla görüşmeler yapıldığı Ülker isminin ön palana çıktığı da kulübe yakın kaynaklarca belirtiliyor.

 

YILDIRIM'IN KEYFİNE DİYECEK YOK

Başkan Aziz Yıldırım, göreve geldiğinden bu yana en iddialı kadroyu bu sezon kurdu. Yıldızlar topluluğu için ciddi bir maliyetin altına imza atan Başkan Aziz Yıldırım'ın kombine bilet, loca ve forma satışlarıyla birliktke rahatladığı ifade edildi. Yıldırım'ın şimdilerde forma reklamı ve stat isminin satışı için pazarlıklar yürüttüğü, isteği fiyata ulaşılırsa imza atacağı belirtildi.YENİ sezonda şampiyonluk dışında Avrupa'da da büyük başarılar hedefleyen ve kadrosuna bu hedeflerine paralel olarak olarak yıldız futbolcuları toplayan Fenerbahçe, müthiş bir gelir ile karşı karşıya geldi! Kombine bilet satışlarının tüm hızıyla devam ettiği ve 32 bin barajının aşıldığı bildirildi. Sarı-Lacivertli yönetimin kombine bilet satışlarında 45 bini hedeflediği ifade ediliyor. Yıldız transferlerinin etkisi forma satışlarında da görülüyor. Fenerbahçe'nin şimdiye kadar 53 bin adet lisanslı forma sattığı ve satışların çok iyi gittiği ifade ediliyor. Liglerin başlaması, Avrupa ve lig maçları, derbi öncesi ve sonrası da hesaba katıldığında Sarı-Lacivertliler, forma satışlarında 2012/13 sezonun rekorunu kırabilir. Fenerbahçe'ye asıl sürprizin ise Şükrü Saracoğlu Stadyumu loca satışlarından geldiği belirtildi.

 

 








Etiketler: Fenerbahçe  Den  Vurgun  200  Milyon  Tl    haber

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