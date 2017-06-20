FENERBAHÇE'DEN VOLEYBOLA TRANSFER
Sarı-lacivertliler, Ferhat Akdeniz'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Beşiktaş'ta forma giyen Ferhat Akdeniz'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki voleybolcu ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Ferhat Akdeniz'e kulübümüze hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda 'şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'mızda başarılar diliyoruz."
kaynak:sabah
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