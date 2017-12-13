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Fenerbahçe'den Valbuena Açıklaması: Algı Oluşturulmaya Çalışılıyor
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Fenerbahçe'den Valbuena açıklaması: Algı oluşturulmaya çalışılıyor

FENERBAHÇE'DEN VALBUENA AÇIKLAMASI: ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklama ile yıldız futbolcu Valbuena hakkında basında yer alan haberlerin 'olumsuz algı' oluşturulmak için yapıldığı ifade edildi.

Tarih : 13 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : Fenerbahçe'den Valbuena Açıklaması: Algı Oluşturulmaya Çalışılıyor(7/10)3

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Fransız futbolcu Mathieur Valbuena hakkında açıklama yaptı.

Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"OLUMSUZ BİR ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

"Son dönemde yazılı ve görsel basın başta olmak üzere birçok platformda, futbolcumuz Mathieu Valbuena ile ilgili birçok yalan haber yapılmakta, futbolcumuzun ismi kullanılarak takımımızla ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Futbolcumuz Valbuena, diğer tüm oyuncularımızın olduğu gibi takımımızın önemli bir parçasıdır. Son dönemde başarılı bir grafik çizen takımımız ve futbolcumuzla ilgili yapılan bu tür yalan haberlerin tesadüf olmadığını düşünmekteyiz.

"TRANSFER HABERLERİ GERÇEK DIŞI"

Bu vesile ile, futbolcumuzla ilgili ortaya atılan tüm spekülatif transfer haberlerinin gerçek dışı olduğunu belirtir, şampiyonluk için kenetlenmiş olan camiamızın motivasyonunu hedef alan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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