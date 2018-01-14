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Fenerbahçe'den TFF'ye Ozan Tufan şikayeti!

FENERBAHÇE'DEN TFF'YE OZAN TUFAN ŞİKAYETİ!

Fenerbahçe, Ozan Tufan ile görüşme yaptıkları gerekçesiyle Galatasaray ve Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etmeye hazırlanıyor.

Tarih : 14 Ocak 2018, 11:20
Puan Ver : Fenerbahçe'den Tff'ye Ozan Tufan Şikayeti!(10/10)6

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın takımda istemediği Ozan Tufan için Beşiktaş ve Galatasaray'ın devreye girmesi sarı-lacivertli camiada tepki çekti.

Fenerbahçe yönetiminin bonservisini 5 milyon Euro olarak belirlediği milli futbolcuya hem Beşiktaş, hem de Galatasaray'dan, "Parasal sorunlarını hallet, sonra bize gel. Kapımız sana açık" mesajı gelince, Fenerbahçe yönetimi ayağa kalktı. Zira sarı-lacivertliler, Ozan için devreye giren ezeli rakiplerinin yaptığını etik bulmuyor ve bu iki kulübe de satmayı düşünmüyor.

FEDERASYON OLAYA EL KOYMALI

Yöneticiler, kendilerinden önce oyuncuyla görüşmenin talimatlara da aykırı olduğunu belirterek, "İki kulüp de ceza almalı... Ozan şu anda kadro dışı olabilir. Ancak halen bizim oyuncumuz ve ondan bonservis beklentimiz var. Bonservisle satamazsak, kiraya vermeyi planlıyoruz. Ancak iki ezeli rakibimiz, bizden önce oyuncuyu arayarak resmen transfer teklifi yapıyor. TFF'nin bu duruma el koyması gerek" dediler. Fenerbahçe'nin konuyu Federasyona taşıyacağı ve iki kulübün cezalandırılması için şikayette bulunacağı bildirildi.

HERKESLE HESAPLAŞACAĞIZ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Hedef 1 Milyon Üye" lansmanında yaptığı konuşmada, yine Yargıtay sürecinin sonuçlanmasından sonra önemli hamleler yapacaklarını söyledi. Yıldırım, "Fenerbahçe'de 9 branşımız var ama her şampiyonluk bizim için değerli. Yargıtay kararından sonra maddi olarak herkesle hesaplaşacağız. Fenerbahçe başkanlığını 20 seneden fazla yapmış biri olarak aileme şerefimi ve onurumu bırakacağım" dedi.

İLK 11'DE KALICI OLAMADI

Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro karşılığında transfer olduktan sonra 2.5 sezonda 98 maçta 5876 dakika forma giyen Ozan, bu maçlarda 9 gol atabildi. Performansı ile ilk 11'in değişmezleri arasına giremeyen Ozan, bu süreçte 6 da asist yaptı.

BU HAFTA NETLEŞECEK

Öte yandan Ozan'ın geleceği halen belirsizliğini koruyor... Avrupa'dan bazı kulüplerle temas halinde olan 22 yaşındaki oyuncunun bu hafta içerisinde bir kulübe kiralanması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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