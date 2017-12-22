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Fenerbahçe'den Terim'i çıldırtacak hamle geldi

FENERBAHÇE'DEN TERİM'İ ÇILDIRTACAK HAMLE GELDİ

Fenerbahçe taraftar hesabı 12 Numara, kebapçı Selahattin Aydoğdu'ya Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde rakip takım yedek kulübesinin arkasından bilet alacak.

Tarih : 22 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : Fenerbahçe'den Terim'i Çıldırtacak Hamle Geldi(8/10)4

Igor Tudor'un ayrılmasının ardından Galatasaray'ın teknik direktörü efsane isim Fatih Terim oldu.Terim, Galatasaray'la anlaşmaya vardığını bizzat kendisi duyurdu. Sarı-kırmızılılar, bugün Terim'le sözleşme imzalayacak.

12 NUMARA'DAN MESAJ: SELAHATTİN AYDOĞDU GELİYOR

Fenerbahçe taraftar hesaplarından 12 numara, Fatih Terim'le yaşadığı kavganın ardından gündeme oturan Selahattin Aydoğdu'yu Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribüne çağırma kararı aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilgilendirme: Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçında, Selahattin Aydoğdu'yu 12 Numara olarak Fenerium Alt E Blok'ta misafir edeceğiz. (Yedek Kulübesi Arkası)

Kamuoyuna duyurulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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