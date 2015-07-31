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fenerbahçe'den tarihi prim! tur geçilirse...

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ PRİM! TUR GEÇİLİRSE...

Kurulan Tarihi kadronun Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını isteyen Yıldırım, Shakhtar'ı elerlerse takıma 7.5 milyon TL dağıtacak.

Tarih : 31 Temmuz 2015, 09:24
Puan Ver : Fenerbahçe'den Tarihi Prim! Tur Geçilirse...(5/10)7


Tarihinin en güçlü kadrosunu kuran ve adeta yıldızlar topluluğu oluşturan Fenerbahçe hedeflerini de büyük tutuyor. Süper Lig'de şampiyon olup 4. yıldızı takmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Avrupa'da da ses getirmeyi amaçlıyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın Shakhtar Donetsk'i elemeleri halinde takıma toplam 7.5 milyon TL (Yaklaşık 2.5 milyon Euro) prim vaadinde bulunduğu ifade edildi! Futbolcu başına yaklaşık 100 bin Euro civarında para ediyor. Bunun futbolcular üzerinde yasal doping etkisi yapması bekleniyor. Yıldırım'ın teknik heyete, "Takım yeni kurulmuşken zor bir kura çektik. Bunun farkındayım. Ama Avrupa'daki hedeflerimiz için önümüze çıkan engelleri aşmak zorundayız. Keşke bu maç 1 ay sonra olsaydı ama takvim bu. Her şeye rağmen Shakhtar'ı eleyeceğimize ve herkese nasıl bir takım olduğumuzun mesajını net bir şekilde vereceğimize inanıyorum" dediği ifade edildi.








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