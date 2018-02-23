FENERBAHÇE'DEN TARAFTARINA DERBİ UYARISI
Fenerbahçe Kulübü, 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçı öncesi taraftarlarına uyarılarda bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İl Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar hatırlatılarak, karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarların saat 14.00'te Ülker Stadı'nda hazır olmaları istendi.
SAAT 15.00'DA VODAFONE PARK'A HAREKET EDİLECEK
Bilet kontrolünün ardından sarı-lacivertli taraftarların otobüslerle 15.00'te Vodafone Park'a hareket edeceği belirtildi.
Açıklamada, taraftarları taşıyacak otobüslerde oluşacak maddi hasarlar için emniyet birimlerinin, zararın sorumlularını tespit etmeleri halinde 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapacağı, hasarı yapanların tespit edilememesi halinde tüm taraftarlara yasal işlem uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Fenerbahçeli taraftarların daimi ve tek geçişlik kartlarını Kenan Evren Lisesi bahçesinde kurulacak gişelerden temin edebileceği bilgisine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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