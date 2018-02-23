İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'inin Gerçek Sesi
Bebek Bezinde Peygamberin İsmi Olduğu İddiası Ülkeyi Karıştırdı
Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
Saçlarını Sarıya Boyatan Tutku, Havuç'a Kanca Atıyor
Survivor'da Hakan Hatipoğlu'nun Yerine Gelen İsim Belli Oldu!
Kendini Savunurken Kullandığı İfade, Romanları Ayağa Kaldırdı
Bakan Soylu'nun İmzasını Taşıyan Tablo, 500 Bin Liraya Satıldı
Yüksekova'da Patlama! Ekipler Alarma Geçti, Operasyon Başlatıldı
Galatasaray'da Rayn Donk Oyuna Devam Edemedi
Hırvat Yıldız 17 Ay Futboldan Men Edildi
Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
Sınır Hattında Dikkat Çeken Hareketlilik! Tanklar Bölgeye Ulaştı
Galatasaray Evinde Konuk Ettiği Bursaspor'a Fark Attı!
Akhisarspor Sahasında Konyaspor'a Göz Açtırmadı
Tsk, 'sivilleri Vuruyorlar' Yalanını Yayınladığı Video İle Çürüttü
Aykut Kocaman: Beşiktaş Galibiyeti Bize 10 Puan Kazandıracak
Uefa Avrupa Ligi Eşleşmeleri Belli Oldu! Milli Yıldıza Dev Eşleşme
Dershaneyi Basan Fırıncı 8 Kişiyi Rehin Aldı
Bafetimbi Gomis'ten Bomba Sözler: Fransa'ya Dönebilirim
Suriyeli Kız Katliama Böyle İsyan Etti: Ey Beşar Senin Çocuğun Yok Mu!

Fenerbahçe'den taraftarına derbi uyarısı

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARINA DERBİ UYARISI

Fenerbahçe Kulübü, 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçı öncesi taraftarlarına uyarılarda bulundu.

Tarih : 23 Şubat 2018, 20:10
Puan Ver : Fenerbahçe'den Taraftarına Derbi Uyarısı(9/10)5

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İl Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar hatırlatılarak, karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarların saat 14.00'te Ülker Stadı'nda hazır olmaları istendi.

SAAT 15.00'DA VODAFONE PARK'A HAREKET EDİLECEK

Bilet kontrolünün ardından sarı-lacivertli taraftarların otobüslerle 15.00'te Vodafone Park'a hareket edeceği belirtildi.

Açıklamada, taraftarları taşıyacak otobüslerde oluşacak maddi hasarlar için emniyet birimlerinin, zararın sorumlularını tespit etmeleri halinde 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapacağı, hasarı yapanların tespit edilememesi halinde tüm taraftarlara yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fenerbahçeli taraftarların daimi ve tek geçişlik kartlarını Kenan Evren Lisesi bahçesinde kurulacak gişelerden temin edebileceği bilgisine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Den  Taraftarına  Derbi  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER