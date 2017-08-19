FENERBAHÇE'DEN SONRA BEŞİKTAŞ DA TEKLİF YAPTI
Brezilya basını, Corinthians'ta forma giyen Rodriguinho'nun transferi için Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da teklif yaptığını yazdı.
Brezilya'dan Yahoo Sports, F.Bahçe'den sonra Beşiktaş'ın da Rodriguinho için teklif yaptığını yazdı.
İddiaya göre 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Corinthians'la şampiyonluk yaşamak için Rusya'dan Lokomotiv'in teklifini reddetti.
"YÜZDE 50 DAHA FAZLA KAZANACAK"
İki Türk takımının teklifi de 10 numara pozisyonunda oynayan Rodriguinho'nun yüzde 50 daha fazla kazanması anlamına gelirken; tecrübeli oyuncunun şu an için ayrılmak istemediğini bildirdiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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