

Fenerbahçe Kulübü, transferi için görüşmeler yaptığı Martin Skrtel'in yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.







Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:







"Daha önce kendisi ve kulübü Liverpool ile görüşmelere başladığımızı duyurduğumuz Martin Škrtel konusunda, Liverpool Kulübü ile görüşmeler devam etmektedir.







Martin Skrtel, 12 Temmuz 2016 Salı günü, öğleden sonra İstanbul'a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir."