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fenerbahçe'den skrtel açıklaması

FENERBAHÇE'DEN SKRTEL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, Liverpoollu futbolcu Skrtel'in transferi konusunda görüşmelerin sürdüğünü, oyuncunun yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Tarih : 11 Temmuz 2016, 16:19
Puan Ver : Fenerbahçe'den Skrtel Açıklaması(5/10)2


Fenerbahçe Kulübü, transferi için görüşmeler yaptığı Martin Skrtel'in yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.



Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"Daha önce kendisi ve kulübü Liverpool ile görüşmelere başladığımızı duyurduğumuz Martin Škrtel konusunda, Liverpool Kulübü ile görüşmeler devam etmektedir.



Martin Skrtel, 12 Temmuz 2016 Salı günü, öğleden sonra İstanbul'a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir."








Etiketler: Fenerbahçe  Den  Skrtel  Açıklaması    haber

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